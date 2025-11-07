Sostegno alla genitorialità: al via i corsi del Comune di Varese

Uno spazio accogliente, gratuito e pensato per accompagnare mamme e papà nei primi mesi di vita dei loro bambini. È questo l’obiettivo del progetto “Io con te”, promosso dal Comune di Varese all’interno dell’asilo nido Le Costellazioninel quartiere di Giubiano.

Corsi e incontri da novembre a giugno

Da novembre 2025 a giugno 2026, il nido ospiterà una serie di incontri e corsi gratuiti rivolti a neogenitori e neonati da 0 a 6 mesi, ma anche a genitori in attesa.

Si parlerà di massaggio neonatale, supporto alla genitorialità, alimentazione, salute, sviluppo e relazione con il bambino, grazie al coinvolgimento di educatori, pedagogisti, psicoterapeuti, ginecologi, ostetriche, pediatri e altri specialisti.

Un aiuto concreto alla genitorialità

«È il nostro modo di stare vicini a mamme e papà – spiega l’assessora Rossella Dimaggio – in un momento bello ma anche complesso. Vogliamo creare una comunità che si prende cura, insieme, del benessere dei più piccoli».

Lo spazio famiglie “Io con te” si inserisce nel quadro delle azioni di sostegno alla genitorialità e valorizza la struttura del nido, recentemente rinnovata con i fondi del PNRR.

Come partecipare

Le iscrizioni si effettuano tramite modulo sul sito del Comune (www.comune.varese.it), da inviare via mail agli indirizzi indicati. La partecipazione sarà confermata dal servizio educativo. Per informazioni, è possibile contattare gli Uffici Servizi per l’Infanzia al numero 0332/255057–58, dal lunedì al venerdì, ore 9:30–12:30.