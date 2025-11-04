“Spese militari o disuguaglianze?”: un incontro a Olgiate Olona

Lunedì 24 l’incontro organizzato da In Cammino per la pace con gli esperti di Caritas Ambrosiana e Rete Italiana Pace e Disarmo

Un dialogo per mettere a confronto difesa, welfare e sviluppo sociale: è questo il filo conduttore dell’incontro in programma a Olgiate Olona lunedì 24 novembre alle 21, negli spazi di Area 101, in via Bellotti 27.

La serata, dal titolo “Spese militari o disuguaglianze? Impatti socioeconomici”, proporrà due interventi di approfondimento: Meri Salati, dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse di Caritas Ambrosiana, parlerà de “La povertà in Diocesi di Milano”; Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo, interverrà su “Priorità nazionali a confronto: difesa, welfare e sviluppo sociale”.

A moderare l’incontro sarà Fabio Pizzul, giornalista di Radio Marconi e presidente della Fondazione Ambrosianeum.