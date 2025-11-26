“Spiegami” come scrivi un fumetto: a Varese arriva Alessandro Baronciani
Fumettista e illustratore tra i più originali del panorama italiano contemporaneo, presenta una lezione incontro per raccontare il suo lavoro
La rassegna “Spiegami” presenta il suo secondo appuntamento con un appuntamento dedicato al mondo del fumetto e a chi ha voglia di capire come nasce una storia disegnata, dal primo segno a matita fino alla stampa. Lunedì 2 dicembre, nello spazio di Materia Spazio Libero, sarà ospite Alessandro Baronciani, fumettista e illustratore tra i più originali del panorama italiano contemporaneo.
Un incontro tra parole, disegni e racconti
Baronciani condurrà una vera e propria lezione aperta al pubblico, dove intreccerà tecnica, aneddoti personali e narrazione visiva. L’incontro è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Durante la serata sarà possibile osservare da vicino alcune delle sue stampe e sfogliare una selezione dei suoi libri più noti. Ma soprattutto ascoltare il racconto di un artista che in questi anni ha portato il suo lavoro in giro per l’Italia e non solo. Ha collaborato con musicisti, festival, autori di libri e molto altro.
L’iniziativa fa parte di “Spiegami”, rassegna curata da Adelia Brigo porta a Castronno esperienze, mestieri e linguaggi da raccontare dal vivo. Dopo la musica, con Enrico Gabrielli, è la volta del fumetto.
Un autore che ama sperimentare
Nato a Pesaro ma da anni di casa a Milano, Alessandro Baronciani ha fatto del disegno un linguaggio aperto e in continua trasformazione. Non solo fumetti: le sue opere si muovono tra editoria indipendente, musica dal vivo e installazioni. È autore di lavori come “La distanza” (con Colapesce), “Quando tutto diventò blu” – diventato anche uno spettacolo illustrato – e “Come svanire completamente”.
Il suo tratto e la sua voce creativa sono diventati riconoscibili anche grazie alle collaborazioni con band come Baustelle, Prozac+ e Tre allegri ragazzi morti, per cui ha realizzato copertine, grafiche e manifesti. Oltre a essere illustratore, è anche cantante della band punk Altro.
Spiegami non è una rassegna per addetti ai lavori, è una rassegna per curiosi.
Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.
