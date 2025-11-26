“Spiegami” come scrivi un fumetto: a Varese arriva Alessandro Baronciani

La rassegna “Spiegami” presenta il suo secondo appuntamento con un appuntamento dedicato al mondo del fumetto e a chi ha voglia di capire come nasce una storia disegnata, dal primo segno a matita fino alla stampa. Lunedì 2 dicembre, nello spazio di Materia Spazio Libero, sarà ospite Alessandro Baronciani, fumettista e illustratore tra i più originali del panorama italiano contemporaneo.

Un incontro tra parole, disegni e racconti

Baronciani condurrà una vera e propria lezione aperta al pubblico, dove intreccerà tecnica, aneddoti personali e narrazione visiva. L’incontro è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Durante la serata sarà possibile osservare da vicino alcune delle sue stampe e sfogliare una selezione dei suoi libri più noti. Ma soprattutto ascoltare il racconto di un artista che in questi anni ha portato il suo lavoro in giro per l’Italia e non solo. Ha collaborato con musicisti, festival, autori di libri e molto altro.

L’iniziativa fa parte di “Spiegami”, rassegna curata da Adelia Brigo porta a Castronno esperienze, mestieri e linguaggi da raccontare dal vivo. Dopo la musica, con Enrico Gabrielli, è la volta del fumetto.

Un autore che ama sperimentare

Nato a Pesaro ma da anni di casa a Milano, Alessandro Baronciani ha fatto del disegno un linguaggio aperto e in continua trasformazione. Non solo fumetti: le sue opere si muovono tra editoria indipendente, musica dal vivo e installazioni. È autore di lavori come “La distanza” (con Colapesce), “Quando tutto diventò blu” – diventato anche uno spettacolo illustrato – e “Come svanire completamente”.

Il suo tratto e la sua voce creativa sono diventati riconoscibili anche grazie alle collaborazioni con band come Baustelle, Prozac+ e Tre allegri ragazzi morti, per cui ha realizzato copertine, grafiche e manifesti. Oltre a essere illustratore, è anche cantante della band punk Altro.

Spiegami non è una rassegna per addetti ai lavori, è una rassegna per curiosi.

Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.