Sport, amicizia tra cani e umani e i nostri piccoli Barbero. Il lunedì in diretta su Radio Materia
Alle 14 saremo in diretta con Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport, alle 16 avremo come ospite l'associazione 4 Dogs di Albizzate e alle 18 i nostri piccoli Barbero di Cafè Novecento
Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia per iniziare la settimana in compagnia delle voci dallo sport, dal mondo delle associazioni e da quello degli appassionati di storia.
SPORT
Alle 14 saremo in diretta con la Materia dello Sport del nostro Francesco Mazzoleni che ci racconterà attraverso le interviste ai protagonisti, il weekend dello sport.
ASSOCIAZIONI
Alle 16,30 torna il nostro appuntamento con Soci All Time, dopo una pausa di qualche giorno. I microfoni di Radio Materia si riaccenderanno per parlare coi protagonisti dell’associazione Albizzate 4 Dogs, una realtà che si dedica al benessere dei nostri amici a 4 zampe.
STORIA E STORIE
Alle 18 appuntamento con i nostri piccoli Barbero, protagonisti sulla nostra web radio ogni sera alle 20 con Cafè Novecento. Riccardo Sgaramella e tutto il gruppo di studenti appassionati di storia racconteranno a Chi l’avrebbe mai detto come è nato il podcast storico che portano avanti per passione.
Seguiteci in diretta su www.radiomateria.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.