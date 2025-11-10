Varese News

Sport, amicizia tra cani e umani e i nostri piccoli Barbero. Il lunedì in diretta su Radio Materia

Alle 14 saremo in diretta con Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport, alle 16 avremo come ospite l'associazione 4 Dogs di Albizzate e alle 18 i nostri piccoli Barbero di Cafè Novecento

Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia per iniziare la settimana in compagnia delle voci dallo sport, dal mondo delle associazioni e da quello degli appassionati di storia.

SPORT

Alle 14 saremo in diretta con la Materia dello Sport del nostro Francesco Mazzoleni che ci racconterà attraverso le interviste ai protagonisti, il weekend dello sport.

ASSOCIAZIONI

Alle 16,30 torna il nostro appuntamento con Soci All Time, dopo una pausa di qualche giorno. I microfoni di Radio Materia si riaccenderanno per parlare coi protagonisti dell’associazione Albizzate 4 Dogs, una realtà che si dedica al benessere dei nostri amici a 4 zampe.

STORIA E STORIE

Alle 18 appuntamento con i nostri piccoli Barbero, protagonisti sulla nostra web radio ogni sera alle 20 con Cafè Novecento. Riccardo Sgaramella e tutto il gruppo di studenti appassionati di storia racconteranno a Chi l’avrebbe mai detto come è nato il podcast storico che portano avanti per passione.

Seguiteci in diretta su www.radiomateria.it.

Pubblicato il 10 Novembre 2025
