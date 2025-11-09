Sport, famiglie e volontari: la Maratonina di Busto Arsizio è stata ancora una volta una grande festa

La 32esima edizione della Maratonina Città di Busto Arsizio, svoltasi domenica 9 novembre, si è rivelata ancora una volta un grande successo. Quasi 2.300 persone tra runner e camminatori hanno colorato le vie di Busto Arsizio. L’evento, organizzato dallo storico gruppo Atletica San Marco (attivo da oltre cinquant’anni), è stato premiato dal bel tempo e dal sole, superando le aspettative più rosee degli organizzatori.

Le manifestazioni in programma erano diverse, tutte con partenza prevista nei pressi dei Molini Marzoli. Tra gli appuntamenti tradizionali confermati c’erano: la Mezza Maratona (21 km), la 21 km non competitiva e la B.A.Rün (9,9 km).

La grande novità di quest’anno è stata l’introduzione della Family Run, una corsa di circa 4 o 4,5 km, pensata per essere una vera e propria corsa inclusiva. Questa corsa è stata specificamente pensata per famiglie, scuole, gruppi e cittadini di ogni età, con l’obiettivo di fare movimento e sport in un contesto apprezzato e numeroso.

La macchina organizzativa e il ruolo dei volontari

Il successo dell’evento è strettamente legato al massiccio impegno organizzativo. La macchina organizzativa ha coinvolto quasi 250 volontari dislocati sul percorso, al palazzetto per la distribuzione dei pettorali (sia il giorno prima che la domenica stessa) e nelle delicate operazioni di smontaggio post-gara. In totale, si contavano oltre 200 volontari, tra cui soci dell’Atletica San Marco, gruppi scout e associazioni cittadine.

L’organizzazione ha potuto contare sul sostegno di Comune, Polizia Locale e Agesp per la gestione della viabilità e delle strutture. Le attività si sono concentrate presso il palazzetto dello sport, rimasto aperto dalle 6:30 alle 16:00 la domenica per gestire partenze e arrivi.