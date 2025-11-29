Statue calate nelle acque del Lago Maggiore: torna la magia del presepe sommerso di Laveno

A Laveno è il momento del presepe sommerso: la scena della natività e dei pastori è stata calata in acqua nella mattina di oggi, sabato 29 novembre: dopo l’esposizione sul lungolago nell’ultima settimana, ora le 42 statue in pietra bianca, su cinque piattaforme metalliche a circa 2-3 metri di profondità, tornano ad animare le acque per il periodo natalizio.

L’installazione affonda le sue radici nel 1979, quando — grazie all’impegno dell’associazione Amici del Presepe Sommerso — fu per la prima volta allestito un presepe subacqueo davanti al centro di Laveno.

Con il passare degli anni la scena si è arricchita: le statue rappresentano non solo la Natività, ma anche figure di vita quotidiana — pastori, viandanti, massaie, animali — trasformando la composizione in un piccolo affresco di tradizione, fede e artigianato.

Di giorno — immerse sotto la superficie — le sculture appaiono quasi sfumate; di sera, la magia si compie: i fari subacquei le fanno risplendere nel buio, rendendo l’acqua un «palcoscenico» suggestivo e quasi fiabesco.

Lo stesso momento della posa in acqua diventa un piccolo evento che annuncia il Natale, come altrove l’accensione dell’albero.

L’allestimento resterà visibile per tutto il periodo natalizio fino alla rimozione prevista per il 10 gennaio.

Sabato 13 dicembre alle 21.00, la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo ospita il concerto del gruppo Shekinah – Le Voci della Fede. Domenica 14 dicembre, doppio appuntamento con l’esibizione del gruppo folkloristico “Sem chi insci cu i scusantitt” e il concerto dei Piccoli Cori Valscura al Cinema Teatro Franciscum, con l’anteprima del cortometraggio natalizio e la partecipazione del clown Lupin.

Domenica 21 dicembre si terrà un laboratorio di lanterne a cura della scuola “Dell’Infanzia Z. Scotti” e dell’associazione Albero Banano. Nel pomeriggio, Babbo Natale approderà dal lago accompagnato dai suoi elfi per salutare i bambini e raccogliere le letterine.

La vigilia, martedì 24 dicembre, Babbo Natale salirà a bordo della sua slitta per attraversare le vie del paese, mentre alle 21.00 nella chiesa di Sant’Ambrogio si celebrerà la Messa di Natale, seguita dalla posa del Gesù Bambino nel presepe sommerso.

Martedì 6 gennaio, il gran finale con la Festa dell’Epifania e il tradizionale falò della Befana, che verrà simbolicamente “gettata” nelle acque del lago alle 18.00.

Durante tutto il periodo, sarà possibile gustare vin brulè e cioccolata calda e visitare lo stand informativo e di vendita del presepe sommerso. Il ricavato sarà devoluto al sostegno dell’iniziativa.

In caso di maltempo, gli eventi potrebbero subire variazioni.