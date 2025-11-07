Stefania Bardelli e Vannacci si scaricano a vicenda: il team Vidoletti Varese lascia il Generale

Tra Stefania Bardelli e il generale Vannacci è la fine di un amore politico. Alla fine ha vinto la disciplina di partito, quel partito, la Lega, che ha candidato e fatto eleggere Roberto Vannacci al Parlamento Europeo. Un partito che ad un certo punto non ha più potuto tollerare l’iperattivismo della Bardelli e del suo team che nel nome del generale ha creato e fatto prosperare un movimento politico che con la Lega di Salvini non voleva avere nulla a che fare.

“Roberto Vannacci ci ha profondamente delusi – spiega in un comunicato Stefania Bardelli -. Questo mondo al contrario lo volevamo davvero raddrizzare, non rovesciarci al suo interno per non vederlo più capovolto. Per questo motivo, dopo un’attenta e condivisa riflessione, il Team Vannacci Angelo Vidoletti di Varese annuncia la propria uscita dall’associazione “Il Mondo al Contrario” e la conseguente chiusura del team a essa collegato”.

I retroscena di questa scelta stanno tutti nel “pasticcio di Morazzone”, dove Bardelli e il suo team stavano organizzando un evento autunnale proprio con Vannacci e hanno ricevuto un brusco stop e il conseguente raffreddamento dei rapporti con il generale.

Ai taccuini di Repubblica Bardelli lo spiega senza giri di parole. “Vannacci aveva detto di si ma poi arriva la chiamata del segretario leghista provinciale Andrea Cassani, sindaco di Gallarate. Mi dice: “Se la sera volete farvi una bicchierata con lui, aperta anche ai nostri militanti va bene. Ma l’organizzazione dell’evento è del partito, perché Vannacci è un iscritto al partito”. Per presentare un libro bisogna chiedere il permesso alla Lega, le pare?. Il problema è che Vannacci ha deciso di lavarsene le mani, e quindi la serata è saltata”.

E ora? Abbiamo visto come la stessa Stefania Bardelli si sia avvicinata già ad un altro esponente politico “anti-sistema”, il “rossobruno” Marco Rizzo. Ma c’è una comunicazione che riguarda anche il suo team che non sembra aver finito il suo percorso, recita il comunicato: “Si comunica che il “Gruppo Angelo Vidoletti” – guidato dalla giornalista Stefania Bardelli – proseguirà il suo cammino in modo autonomo e indipendente, con rinnovata determinazione. Un percorso radicato nel territorio che continua con passione e al servizio della gente. Andiamo avanti a testa alta, felici di credere ancora nella coerenza, per scrivere insieme il futuro”.