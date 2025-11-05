Successo a Prato per i quattro fotografi varesini: oltre 1500 visitatori alla mostra
Sono Elisa Martignoni, Massimo Ghelfi, Mauro Giacobbo e Alex Boldini. “Già in programma nuovi progetti fotografici inediti"
Grande affluenza e applausi per la mostra dei quattro fotografi varesini che lo scorso fine settimana hanno esposto le loro opere a Palazzo Buonamici, sede della Provincia di Prato. Più di 1500 visitatori hanno ammirato gli scatti di Elisa Martignoni, Massimo Ghelfi, Mauro Giacobbo e Alex Boldini, protagonisti di un evento che ha riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica.
La tappa toscana ha rappresentato la conclusione di un anno intenso, che ha portato gli artisti a esporre in diverse città europee e persino a New York, raccogliendo consensi ovunque.
Per i quattro fotografi varesini il 2026 si preannuncia altrettanto ricco di soddisfazioni: sono già in programma nuovi progetti fotografici inediti che li vedranno protagonisti in importanti capoluoghi italiani, con mostre che promettono di sorprendere ancora una volta il pubblico e la critica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.