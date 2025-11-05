Successo a Prato per i quattro fotografi varesini: oltre 1500 visitatori alla mostra

Grande affluenza e applausi per la mostra dei quattro fotografi varesini che lo scorso fine settimana hanno esposto le loro opere a Palazzo Buonamici, sede della Provincia di Prato. Più di 1500 visitatori hanno ammirato gli scatti di Elisa Martignoni, Massimo Ghelfi, Mauro Giacobbo e Alex Boldini, protagonisti di un evento che ha riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica.

La tappa toscana ha rappresentato la conclusione di un anno intenso, che ha portato gli artisti a esporre in diverse città europee e persino a New York, raccogliendo consensi ovunque.

Per i quattro fotografi varesini il 2026 si preannuncia altrettanto ricco di soddisfazioni: sono già in programma nuovi progetti fotografici inediti che li vedranno protagonisti in importanti capoluoghi italiani, con mostre che promettono di sorprendere ancora una volta il pubblico e la critica.