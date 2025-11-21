Svelata la nuova Lancia Ypsilon Rally2: Andrea Crugnola sarà il pilota di punta in Italia

Nel 2026 ci sarà una grande novità per Andrea Crugnola. Il fuoriclasse di Calcinate del Pesce, quattro volte campione d’Italia, sarà pilota ufficiale della nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, vettura con cui la storica casa torinese cercherà di tornare ai livelli più alti, mondiale compreso (nel WRC2, almeno per il momento).

Crugnola sarà il pilota di punta della Lancia nel CIAR, il campionato italiano assoluto, con una Ypsilon che sarà gestita dal team FPF, lo stesso con il quale il varesino ha gareggiato per cinque stagioni (dal 2020 al 2025 con l’eccezione del ’21 in Hyundai) con la Citroen C3 portando a casa ben quattro “scudetti” e sfiorando anche il titolo 2025, finito per pochi punti nelle mani di Giandomenico Basso. Confermata anche la “gommatura” Pirelli mentre, come noto, accanto ad Andrea non ci sarà più il navigatore Pietro Ometto, anche se il nome del sostituto non è ancora stato reso noto.

Lo sbocco di Crugnola in Lancia è piuttosto naturale, da un lato perché il marchio torinese è parte del gruppo Stellantis come Citroën (e la Ypsilon adotta diverse soluzioni tecniche provenienti dalla C3), dall’altro perchè lo stesso pilota varesino è stato uno dei principali (se non il principale) collaudatori della nuova vettura in versione Rally2. Nel 2025 Lancia è tornata nel mondo del rally con la Ypsilon ma in versione Rally4, quindi a due ruote motrici, ma ha lavorato in parallelo per preparare la nuova macchina di categoria e prestazioni superiori.

Con la nuova vettura, Lancia – sotto la guida del manager Eugenio Franzetti – tornerà come detto nel mondiale in categoria WRC2 anche se i nomi dei piloti non sono ancora ufficiali. Indiscrezioni portano al francese Yohan Rossel e al russo-bulgaro Nikolaj Gryazin mentre l’italiano Andrea Mabellini sembra destinato a partecipare all’Europeo. Crugnola come detto sarà la punta in Italia ma le Ypsilon dovrebbero gareggiare ad alto livello anche negli altri principali campionati nazionali come Francia, Spagna e via dicendo.