Tamponamento in autostrada tra diversi veicoli: gravi ripercussioni al traffico tra Solbiate e Castronno
Si segnala oltre un chilometro di coda in direzione Varese. Cinque le persone coinvolte, le loro condizioni non sarebbero gravi
Un incidente in autostrada, poco dopo l’uscita di Solbiate Arno in direzione Varese sta provocando forti rallentamenti.
Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto diverse vetture, avvenuto attorno alle 13.45. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 112, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della Polizia. Cinque le persone rimaste coinvolte, ma sono solo due, due uomini di 30 e 43 anni, quelle soccorse dai sanitari del 118 e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sono stati trasportati in codice giallo.
Gravi invece le ripercussioni sul traffico, al momento ( ore 14.30) si segnala oltre un chilometro di coda.
Solo un paio di ore prima, verso le 12.30, un altro incidente aveva causato il ferimento di un uomo di 35 anni, un motociclista caduto dalla moto. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.