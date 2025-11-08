Varese News

Gallarate/Malpensa

Tamponamento in autostrada tra diversi veicoli: gravi ripercussioni al traffico tra Solbiate e Castronno

Si segnala oltre un chilometro di coda in direzione Varese. Cinque le persone coinvolte, le loro condizioni non sarebbero gravi

incidente autostrada novembre 8

Un incidente in autostrada, poco dopo l’uscita di Solbiate Arno in direzione Varese sta provocando forti rallentamenti.

Galleria fotografica

Incidente in A8 tra Solbiate e Castronno 4 di 8
Incidente stradale in A8
Incidente stradale in A8
Incidente stradale in A8
Incidente stradale in A8

Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto diverse vetture, avvenuto attorno alle 13.45. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 112, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della Polizia. Cinque le persone rimaste coinvolte, ma sono solo due, due uomini di 30 e 43 anni, quelle soccorse dai sanitari del 118 e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sono stati trasportati in codice giallo.

Gravi invece le ripercussioni sul traffico, al momento ( ore 14.30) si segnala oltre un chilometro di coda.

Solo un paio di ore prima, verso le 12.30, un altro incidente aveva causato il ferimento di un uomo di 35 anni, un motociclista caduto dalla moto. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Incidente stradale in A8

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Incidente in A8 tra Solbiate e Castronno 4 di 8
Incidente stradale in A8
Incidente stradale in A8
Incidente stradale in A8
Incidente stradale in A8

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.