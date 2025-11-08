Tamponamento in autostrada tra diversi veicoli: gravi ripercussioni al traffico tra Solbiate e Castronno

Un incidente in autostrada, poco dopo l’uscita di Solbiate Arno in direzione Varese sta provocando forti rallentamenti.

Galleria fotografica Incidente in A8 tra Solbiate e Castronno 4 di 8

Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto diverse vetture, avvenuto attorno alle 13.45. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 112, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della Polizia. Cinque le persone rimaste coinvolte, ma sono solo due, due uomini di 30 e 43 anni, quelle soccorse dai sanitari del 118 e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sono stati trasportati in codice giallo.

Gravi invece le ripercussioni sul traffico, al momento ( ore 14.30) si segnala oltre un chilometro di coda.

Solo un paio di ore prima, verso le 12.30, un altro incidente aveva causato il ferimento di un uomo di 35 anni, un motociclista caduto dalla moto. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.