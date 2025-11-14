Tamponamento sull’A2 a Bellinzona: due feriti trasportati in ospedale
Due auto si sono scontrate in autostrada nella serata di venerdì. Entrambi i conducenti sono italiani
Due uomini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella serata di venerdì 14 novembre sull’autostrada A2 a Bellinzona, in Svizzera. Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 21.30 e ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di soccorso.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, un uomo di 43 anni, cittadino italiano domiciliato nei Grigioni, era alla guida della propria vettura in direzione nord quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato un’auto che lo precedeva. Al volante di quest’ultima c’era un 33enne, anch’egli cittadino italiano, residente in provincia di Como.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde e del Tre Valli Soccorso. I due conducenti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati all’ospedale. Secondo una prima valutazione medica, entrambi hanno riportato ferite di una certa gravità.
Per permettere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, il tratto autostradale interessato è stato chiuso per circa mezz’ora. In seguito, è stata riaperta una carreggiata per consentire la ripresa parziale del traffico.
