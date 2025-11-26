Tarocchi & Tonic a Besozzo: una serata tra cocktail, musica e mistero

All’ex copertificio Sonnino di Besozzo letture dei tarocchi, cocktail artigianali e DJ set, per chi cerca un’esperienza originale e coinvolgente

Sabato 29 novembre all’ex copertificio Sonnino di Besozzo va in scena una serata fuori dagli schemi tra letture di carte, gin tonic e DJ set. Tarocchi & Tonic – la manifestazione organizzata dalla nuova Pro Loco di Besozzo – comincia alle 18:00 e prosegue fino all’1:00, il tutto accompagnato dalla musica che trasforma il vecchio stabilimento in un luogo dall’atmosfera suggestiva.

L’idea è semplice ma originale: si comincia con un gin tonic, poi si lascia spazio all’immaginazione, alle carte e a quel pizzico di magia che solo i tarocchi sanno evocare. I visitatori possono farsi leggere il futuro, esplorare simboli misteriosi e magari sorridere delle coincidenze del destino, prima di lasciarsi coinvolgere dalla musica e trasformare la serata in una vera festa.

Il DJ set accompagna la seconda parte della serata, dando un nuovo ritmo all’evento e trascinando il pubblico in pista. L’ingresso è libero.