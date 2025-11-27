Tassa salute, nuova tappa in Commissione speciale: confronto fissato per il 9 dicembre
Lo fa sapere Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, dopo la riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione
“Nell’ultima seduta dell’ufficio di presidenza della Commissione speciale rapporti tra Lombardia e Svizzera, grazie al lavoro del collega Angelo Orsenigo, che ne è segretario, è stata accolta la nostra richiesta di audizione delle parti sulla questione della tassa salute. L’incontro si terrà martedì 9 dicembre, alle 14, a Palazzo Pirelli, dove vorremmo trattare a fondo la questione e capire perché ancora non si esce dall’impasse rispetto a una pretesa di Regione che, secondo noi, non trova nessuna giustificazione”, lo fa sapere Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, dopo la riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione.
“Ricordo che lavoratori e sindacati chiedono la soppressione definitiva della tassa, che definiscono iniqua, illegittima e inefficace, e il ripristino delle regole stabilite dalla legge 83/23, entrata in vigore solo nel 2024, oltre alla ripresa del confronto al tavolo interministeriale, che è stato finora convocato un’unica volta a febbraio del 2025. Inoltre, non possiamo che unirci alle organizzazioni sindacali nel richiamare alla responsabilità la politica che governa la nostra regione affinché si esprima in modo chiaro sulle proprie reali intenzioni, visto che anche all’interno della stessa maggioranza di centrodestra paiono esserci posizioni diverse”, conclude Astuti.
