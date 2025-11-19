Teatro, swing e concerti: tutti gli appuntamenti al FOCE dal 24 al 30 novembre
Eventi per gli appassionati di danza swing fino agli amanti del metal estremo. Ecco gli spettacoli in programma
Dal 24 al 30 novembre 2025 lo Studio FOCE di Lugano propone una settimana ricca di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, con eventi pensati per un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di danza swing agli amanti del metal estremo, dalle famiglie ai frequentatori del teatro civile.
Martedì 25 novembre alle ore 20, spazio alla Swing Night, serata dedicata agli amanti dello swing, boogie e lindy hop, con musica travolgente, balli scintillanti e tutta l’energia dei favolosi anni Cinquanta. L’evento è aperto a tutti, con biglietti disponibili in cassa la sera stessa.
Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre alle ore 20.30, la compagnia Teatro dell’Imprevisto porta in scena Giovanni Falcone – Onore, sangue, giustizia, spettacolo di narrazione che intreccia le vite del magistrato e di Tommaso Buscetta, in un racconto che esplora legalità, mafia e contraddizioni dello Stato.
Venerdì 28 novembre dalle ore 21 si esibiscono i Delicatoni, gruppo indipendente che mescola jazz, psych-pop e dance elettronica. Dopo l’EP “Margherita” e l’album omonimo, la band arriva a Lugano con il nuovo progetto Delicatronic e il singolo “Considera Il Mondo”, uscito a novembre. Ad aprire la serata sarà Lester Giuliano, alias di Giuliano Di Petto, con un set tra indie-rock e shoegaze.
Sabato 29 novembre alle ore 19 torna la rassegna Night of the Beast, appuntamento dedicato al metal estremo a cura di Krasta Records. Protagonisti i Mortuary Drape, leggende del metal occulto italiano, che celebrano i 30 anni dell’album All the Witches Dance con un set esclusivo. In apertura tre band della scena underground: Eos Erethis, Forsaken Legion e i comaschi Homselvareg.
Dal 28 al 30 novembre va in scena Dalla mela al sole, nuova produzione del Teatro Pan in collaborazione con Universi Sensibili. Spettacolo poetico e visivo per bambini dai 6 anni in su, racconta l’incontro fra due personaggi in un tempo sospeso, tra gesti minimi, gessi e spugne, tecnologia e luce. Uno spettacolo per tutti, che punta sulla semplicità e la meraviglia.
I biglietti per tutti gli spettacoli (tranne Swing Night) sono acquistabili in prevendita su biglietteria.ch.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.