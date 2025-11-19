Teatro, swing e concerti: tutti gli appuntamenti al FOCE dal 24 al 30 novembre

Dal 24 al 30 novembre 2025 lo Studio FOCE di Lugano propone una settimana ricca di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, con eventi pensati per un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di danza swing agli amanti del metal estremo, dalle famiglie ai frequentatori del teatro civile.

Martedì 25 novembre alle ore 20, spazio alla Swing Night, serata dedicata agli amanti dello swing, boogie e lindy hop, con musica travolgente, balli scintillanti e tutta l’energia dei favolosi anni Cinquanta. L’evento è aperto a tutti, con biglietti disponibili in cassa la sera stessa.

Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre alle ore 20.30, la compagnia Teatro dell’Imprevisto porta in scena Giovanni Falcone – Onore, sangue, giustizia, spettacolo di narrazione che intreccia le vite del magistrato e di Tommaso Buscetta, in un racconto che esplora legalità, mafia e contraddizioni dello Stato.

Venerdì 28 novembre dalle ore 21 si esibiscono i Delicatoni, gruppo indipendente che mescola jazz, psych-pop e dance elettronica. Dopo l’EP “Margherita” e l’album omonimo, la band arriva a Lugano con il nuovo progetto Delicatronic e il singolo “Considera Il Mondo”, uscito a novembre. Ad aprire la serata sarà Lester Giuliano, alias di Giuliano Di Petto, con un set tra indie-rock e shoegaze.

Sabato 29 novembre alle ore 19 torna la rassegna Night of the Beast, appuntamento dedicato al metal estremo a cura di Krasta Records. Protagonisti i Mortuary Drape, leggende del metal occulto italiano, che celebrano i 30 anni dell’album All the Witches Dance con un set esclusivo. In apertura tre band della scena underground: Eos Erethis, Forsaken Legion e i comaschi Homselvareg.

Dal 28 al 30 novembre va in scena Dalla mela al sole, nuova produzione del Teatro Pan in collaborazione con Universi Sensibili. Spettacolo poetico e visivo per bambini dai 6 anni in su, racconta l’incontro fra due personaggi in un tempo sospeso, tra gesti minimi, gessi e spugne, tecnologia e luce. Uno spettacolo per tutti, che punta sulla semplicità e la meraviglia.

I biglietti per tutti gli spettacoli (tranne Swing Night) sono acquistabili in prevendita su biglietteria.ch.