Tentata rapina a Cremenaga: scopre il ladro in casa, proprietario colpito con un pugno

È successo nella serata di venerdì 14 novembre in via Rimembranze a Cremenaga: un uomo ha sentito dei rumori in casa ed entrato in una stanza si è trovato davanti a un ladro che stava rovistando all’interno dell’abitazione. Ne è nata una colluttazione: il proprietario ha cercato di fermarlo ed è stato colpito con un pugno. È stato poi trasportato in ospedale per accertamenti.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese. Si parlava di un’aggressione con coltello da parte di due persone, ma la tentata rapina è confermata così come il ferimento del padrone di casa, ma è stato smentito l’uso di armi da taglio. I militari sono intervenuti nella zona e hanno avviato immediatamente le indagini.