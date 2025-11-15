Tentata rapina a Cremenaga: scopre il ladro in casa, proprietario colpito con un pugno
Un uomo è stato aggredito da un ladro all’interno della propria abitazione. L’intruso è riuscito a fuggire mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale per accertamenti
È successo nella serata di venerdì 14 novembre in via Rimembranze a Cremenaga: un uomo ha sentito dei rumori in casa ed entrato in una stanza si è trovato davanti a un ladro che stava rovistando all’interno dell’abitazione. Ne è nata una colluttazione: il proprietario ha cercato di fermarlo ed è stato colpito con un pugno. È stato poi trasportato in ospedale per accertamenti.
La notizia si è rapidamente diffusa in paese. Si parlava di un’aggressione con coltello da parte di due persone, ma la tentata rapina è confermata così come il ferimento del padrone di casa, ma è stato smentito l’uso di armi da taglio. I militari sono intervenuti nella zona e hanno avviato immediatamente le indagini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.