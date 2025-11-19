Teoz porta 365 alle finali del Tour Music Fest: il rapper varesino atteso sul palco di San Marino

A volte un brano segna una traiettoria più di qualsiasi annuncio. Per Teoz, quella traiettoria si chiama 365. È il brano che porterà il rapper varesino, classe 2001, alla fase finale Tour Music Fest 2025, in programma il 25 novembre all’Auditorium Little Tony di San Marino.

365 è il singolo del 2024, costruito su un equilibrio tra rap e innesti reggae, con una scrittura che tiene il fuoco sulla costanza e sulla capacità di avanzare anche nei giorni più complicati.

Dopo 365, la scorsa primavera è arrivato il primo EP, Parole in vita, pubblicato a maggio per Nuova Storia e prodotto da Walter Deep. Un lavoro breve ma denso, cinque tracce che hanno messo in evidenza l’attenzione del rapper al linguaggio e a uno stile capace di unire diversi generi, sconfinando dal rap “old school”.

Teoz finalista al Tour Music Fest

Il Tour Music Fest – The European Music Contest è la kermesse che ogni anno coinvolge migliaia di artisti emergenti da tutta Europa. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 28mila musicisti provenienti da tredici Paesi, selezionati attraverso mesi di Live Audition che hanno portato alla scelta dei finalisti convocati sul palco di San Marino, dove che negli ultimi 17 anni ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Nel corso della settimana finale saliranno sul palco oltre seicento artisti, tra esibizioni, masterclass e incontri professionali distribuiti nei principali spazi culturali della Repubblica di San Marino. Tra i premi sono previste una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo e un contratto di sponsorizzazione che consente agli artisti di investire sul proprio percorso.

La giuria di quest’anno porta un’assenza importante. Beppe Vessicchio, sarebbe dovuto essere presente anche in questa edizione.

In gara anche i Dozenhapp

Anche i Dozenhapp, giovane band del Varesotto, saranno a San Marino per la finale nazionale del Tour Music Fest 2025. Dopo il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge, il gruppo porta nel contest un’identità costruita passo dopo passo. Il nome, nato come gioco da “doesn’t happen”, è diventato il simbolo di un percorso in crescita nella scena locale.