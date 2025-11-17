Quando lo sport educa: a Marnate una serata per famiglie e società sportive

Il Comune di Marnate celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una serata dedicata al ruolo educativo dello sport, sostenuta dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. L’appuntamento è per giovedì 20 novembre 2025, alle ore 21, nella Sala Consiglio di piazza Sant’Ilario 1, con ingresso libero.

Il tema dell’evento – parte del ciclo “Il mondo che vorrei. Diritti ideali, diritti reali” – sarà al centro dell’incontro “Con la maglia numero 7. Le potenzialità educative dello sport”, guidato da Raffaele Mantegazza, docente presso l’Università di Milano Bicocca e autore del volume omonimo.

La serata, pensata per genitori, ragazze, ragazzi e società sportive, è un invito a riflettere sullo sport non solo come pratica fisica o agonistica, ma come vero e proprio contesto educativo, capace di formare attraverso regole, impegno, relazioni e responsabilità.

Il libro di Mantegazza, punto di partenza dell’incontro, indaga il valore pedagogico delle diverse discipline sportive. Attraverso la propria esperienza personale, l’autore esplora lo sport nelle sue dimensioni più concrete — spazi, tempi, corpi, riti, regole e sanzioni — evidenziando come questi elementi possano diventare strumenti fondamentali di crescita per gli adolescenti.

Un’occasione per comprendere e valorizzare l’impatto che lo sport può avere nella vita dei giovani, offrendo a famiglie e società sportive uno spazio di ascolto e confronto su un tema che riguarda tutta la comunità.