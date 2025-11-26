Torna il podcast di VareseNews con le notizie del giorno dalla provincia

Torna il podcast con le notizie del giorno di VareseNews. Nel nuovo episodio il vicedirettore racconta gli aggiornamenti sui principali fatti che stanno segnando la cronaca e il dibattito sociale nella provincia di Varese.

Tra le notizie affrontate c’è il nuovo affidamento di Elia del Grande, autore della strage familiare del 1997 a Cadrezzate, ora inserito nuovamente in una struttura lavorativa dopo la fuga avvenuta qualche settimana fa.

Viene poi ricordato il caso di Busto Arsizio, dove una minorenne ha potuto denunciare atti osceni grazie all’app YouPol della Polizia di Stato, confermandone l’efficacia come strumento di segnalazione.

Il focus della puntata è dedicato a Gallarate, dove il brutale stupro di una donna ha portato a un rapido arresto da parte delle forze dell’ordine. L’episodio ha riacceso il dibattito sul tema della “remigrazione” e ha portato un comitato di estrema destra ad annunciare un presidio in piazza per domenica, suscitando preoccupazioni politiche e richieste di intervento per fermare la manifestazione.

