Torna il podcast di VareseNews con le notizie del giorno dalla provincia
Nel nuovo episodio un aggiornamento sui principali fatti di cronaca e sulle questioni sociali del territorio
Torna il podcast con le notizie del giorno di VareseNews. Nel nuovo episodio il vicedirettore racconta gli aggiornamenti sui principali fatti che stanno segnando la cronaca e il dibattito sociale nella provincia di Varese.
Tra le notizie affrontate c’è il nuovo affidamento di Elia del Grande, autore della strage familiare del 1997 a Cadrezzate, ora inserito nuovamente in una struttura lavorativa dopo la fuga avvenuta qualche settimana fa.
Viene poi ricordato il caso di Busto Arsizio, dove una minorenne ha potuto denunciare atti osceni grazie all’app YouPol della Polizia di Stato, confermandone l’efficacia come strumento di segnalazione.
Il focus della puntata è dedicato a Gallarate, dove il brutale stupro di una donna ha portato a un rapido arresto da parte delle forze dell’ordine. L’episodio ha riacceso il dibattito sul tema della “remigrazione” e ha portato un comitato di estrema destra ad annunciare un presidio in piazza per domenica, suscitando preoccupazioni politiche e richieste di intervento per fermare la manifestazione.
ASCOLTA QUI
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.