Torneo di scacchi a Cocquio Trevisago: ultima chiamata per le iscrizioni

L'evento si terrà presso la sede di gioco in Via Contrada Motto dei Grilli 30 e rappresenta una qualificazione per i Campionati Italiani Under 18 del 2026

Il prossimo 30 novembre 2025, Cocquio Trevisago ospiterà un torneo di scacchi riservato ai ragazzi e alle ragazze tesserati FSI, nati dal 2008 in poi. L’evento si terrà presso la sede di gioco in Via Contrada Motto dei Grilli 30 e rappresenta una qualificazione per i Campionati Italiani Under 18 del 2026. L’evento è rganizzato dalla Scacchistica Canal.

Per partecipare, è necessario effettuare una preiscrizione su Vesus entro il 29 novembre. L’iscrizione in sede di gioco non è possibile. Saranno premiati con una coppa i primi classificati di ogni categoria, mentre tutti i partecipanti riceveranno una medaglia.

Per ulteriori informazioni e per le preiscrizioni, è possibile contattare tramite email a info@canalscacchi.it o inviare un messaggio WhatsApp al 3335181150 (Teta).

Pubblicato il 29 Novembre 2025
