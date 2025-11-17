Tra musica e cucina a domicilio, la storia di Alessandro Onti apre la settimana di Radio Materia
L'ospite di lunedì è uno chef che porta sapori da mezzo mondo nelle case delle persone con una grande passione per la musica che esprime attraverso il collettivo Sunfish
Un cuoco eclettico, capace di spaziare tra i sapori dell’Italia, della Thailandia e del Perù, ma anche un appassionato di musica. Alessandro Onti sarà il protagonista della prossima puntata di “Chi l’avrebbe mai detto”, in diretta lunedì alle 18 su Radio Materia.
Chef a domicilio
Noto per il suo servizio di cucina personalizzata, Onti cura ogni fase del processo gastronomico, dalla scelta degli ingredienti alla presentazione del piatto, con un approccio attento e professionale. La sua proposta non si limita ai confini della tradizione italiana, ma si apre a influenze esotiche e multietniche, risultato di esperienze e studi sul campo.
Non solo cucina: la passione per la musica
Oltre ai fornelli, Onti coltiva da anni un legame profondo con la musica, una dimensione che considera complementare alla sua attività principale. Collabora, infatti, con il collettivo musicale che opera sul lago Maggiore con il nome di Soundfish Collective.
Il programma racconta storie fuori dall’ordinario e profili che uniscono creatività, ricerca personale e professione. La puntata di lunedì sarà l’occasione per conoscere meglio il percorso di Onti, le sue ispirazioni e i progetti futuri.
Una puntata da ascoltare
“Chi l’avrebbe mai detto” è un format che raccoglie racconti di vita e passioni nascoste, dando voce a figure che sfuggono alle categorie tradizionali. La diretta potrà essere seguita online sul sito di Radio Materia e in replica durante la settimana.
