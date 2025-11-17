Tradate accende la luce contro la violenza sulle donne: simboli, riflessioni e una fiaccolata in città

Tradate si mobilita con una serie di iniziative diffuse sul territorio per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la città ha avviato un percorso che coinvolge spazi pubblici, luoghi culturali e attività commerciali, con installazioni simboliche e momenti di riflessione collettiva.

A partire dal 10 novembre, diverse installazioni sono comparse nei punti nevralgici di Tradate: piazza Mazzini ospita la tradizionale Panchina Rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere, mentre a Villa Truffini, le volontarie dell’associazione Donna Oggi hanno realizzato a mano un vestito in lana in memoria delle vittime. Alla Biblioteca Frera è esposta una scarpa rossa, altro segno tangibile della campagna di sensibilizzazione e anche numerosi negozi della città hanno aderito esponendo in vetrina scarpe rosse.

Sabato 22 novembre alle 15, è in programma la proiezione del film “La Duchessa” di Saul Dibb, con Keira Knightley e Ralph Fiennes. La pellicola racconta la storia vera di una figura femminile del Settecento, simbolo di emancipazione e lotta contro i vincoli sociali imposti alle donne.

Il momento culminante delle iniziative si terrà martedì 25 novembre, con una fiaccolata serale: il ritrovo è fissato alle 20 al piazzale della stazione ferroviaria per la distribuzione di sciarpe rosse e fiaccole. Alle 20.15, la fiaccolata partirà in direzione di Villa Truffini, con una tappa davanti al Municipio per l’illuminazione in rosso della facciata. A seguire, alle 21, si terrà a Villa Truffini la conferenza dal titolo “È necessario parlarne ancora”, con gli interventi dell’avvocata Grazia Villa e della counselor olistica Claudia Ossati.

Le iniziative sono organizzate dall’associazione Donna Oggi in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Frera di Tradate.