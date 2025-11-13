Traffico di droga tra Italia e Spagna: dieci arresti, spaccio anche nella piazza di Busto Garolfo

Una rete criminale dedita al traffico di droga tra Italia e Spagna è stata smantellata mercoledì 12 novembre 2025 al termine di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio. Il blitz ha portato all’arresto di dieci persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata due anni fa, ha individuato tra i luoghi chiave anche Busto Garolfo: qui i pusher spacciavano droga. Inoltre una donna residente nell’Alto Milanese è stata sorpresa con oltre più di un chilo di droga.

Operazione tra Varese e l’Alto Milanese

L’operazione ha coinvolto numerosi equipaggi dei Commissariati di Busto Arsizio, Gallarate e della Questura di Varese, con il supporto di unità cinofile antidroga. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dall’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio, hanno portato all’arresto di sette cittadini albanesi e un italiano, raggiunti nei territori del Varesotto, dell’Alto Milanese e nelle province di Pavia, Monza e Aosta. Durante le perquisizioni collegate all’indagine, è stata arrestata una cittadina rumena residente nell’Alto Milanese, trovata in possesso di oltre un chilo di hashish, 155 grammi di cocaina, 36 grammi di marijuana e 24 grammi di eroina. Un altro arresto è avvenuto in Valle d’Aosta, dove un cittadino albanese è stato sorpreso con 650 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, materiale da taglio e circa 5.000 euro in contanti.

Cinque anni di indagini

Le indagini, avviate circa due anni fa dal Commissariato di Busto Arsizio, hanno avuto origine dagli approfondimenti investigativi eseguiti a seguito di cessioni di cocaina effettuate da alcuni pusher tra Busto Garolfo e Busto Arsizio ed hanno portato a individuare ulteriori nuovi sodali dislocati sul territorio ed in stretta connessione, ognuno fornito di veicoli intestati ad altri, di abitazioni “appoggio” adibite a veri e propri laboratori per la preparazione delle sostanze, nonché di alcuni locali di ristorazione, punti di riferimento per lo spaccio, come uno in provincia di Milano gestito proprio dalla cittadina rumena tratta in arresto. Sempre nel corso delle indagini gli investigatori hanno altresì scoperto il transito dalla Spagna all’Italia di un significativo carico di cocaina per mezzo di un veicolo pesante spagnolo e hanno inoltre arrestato due appartenenti al sodalizio criminale, un albanese ed un italiano, trovati in possesso di 240 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e un panetto di 504 grammi di cocaina.