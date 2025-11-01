Tragedia a Torre del Greco: muore in servizio il poliziotto Aniello Scarpati, ferito gravemente un collega

Un dramma nella notte ha sconvolto Torre del Greco, in provincia di Napoli. Intorno alle 2, un terribile incidente stradale ha causato la morte del poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il Commissariato locale. Un altro agente, Ciro Cozzolino, è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, la volante della Polizia su cui viaggiavano i due agenti si sarebbe scontrata frontalmente con una BMW X4 che procedeva a velocità elevata in viale Europa. L’impatto è stato violentissimo: l’auto di servizio è finita in un dirupo vicino ai binari della ferrovia. Scarpati, sbalzato fuori dall’abitacolo, è morto sul colpo, mentre il collega è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e sottoposto a un intervento chirurgico.

In un primo momento si era ipotizzato un inseguimento in corso, ma le indagini hanno chiarito che si è trattato di una perdita di controllo del Suv, sul quale viaggiavano sei persone, tra cui tre minorenni. Il conducente, un 28enne, è fuggito subito dopo lo schianto, ma è stato rintracciato e arrestato poche ore dopo all’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Gli esami tossicologici hanno confermato la positività alle sostanze stupefacenti: l’uomo è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso, reati che coinvolgono anche gli altri cinque passeggeri del Suv.

Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente, poi all’ospedale per far visita al poliziotto ferito e infine alla famiglia di Scarpati, che lascia una moglie e tre figli.

Profondo cordoglio è arrivato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, che ha espresso «l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e gli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato».

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di partecipazione al lutto:

«Profondamente rattristato, esprimo solidarietà e vicinanza a tutto il Corpo e ai familiari dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. All’agente rimasto ferito rivolgo l’augurio di pronta guarigione».

Sui social, la premier Giorgia Meloni ha espresso dolore e riconoscenza:

«Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in servizio a Torre del Greco. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia di Aniello Scarpati e la mia vicinanza all’agente ferito e a tutta la Polizia di Stato».

Dure e commosse anche le parole del segretario generale Fsp Polizia di Stato, Valter Mazzetti: «Un’altra alba di dolore per l’Italia che continua a perdere i suoi servitori in divisa. Oggi piangiamo Aniello Scarpati, mentre preghiamo per Ciro Cozzolino. La divisa è sacrificio, dedizione e missione. I nostri colleghi sono eroi che ogni giorno affrontano il pericolo consapevolmente, anche a costo della vita».

L’ennesimo sacrificio di un agente in servizio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità di chi si mette alla guida sotto effetto di droga o alcol. Torre del Greco, intanto, si prepara a rendere omaggio a un servitore dello Stato caduto nel pieno del suo dovere.