Trasporti, fondi anche per Varese: dalla Regione oltre 7 milioni alle Agenzie TPL

Incremento delle risorse 2025: all'Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese destinati più di 754 mila euro

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera che stanzia oltre 7,1 milioni di euro a favore delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale. Risorse aggiuntive che derivano dall’aumento del Fondo Nazionale Trasporti, da fondi regionali e dall’applicazione dei nuovi criteri stabiliti a livello statale.

Un’iniezione di fondi che riguarda da vicino anche il territorio varesino: all’Agenzia Como-Lecco-Varese verranno infatti assegnati 754.829,36 euro, somma che contribuirà a sostenere e potenziare i servizi di mobilità locale.

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, sottolinea come si tratti dell’ennesimo intervento concreto della Regione a favore del settore: “Dopo gli oltre 671 milioni già anticipati per tutto il 2025, interveniamo nuovamente con risorse derivanti dall’incremento del Fondo Nazionale Trasporti, a cui si aggiungono fondi regionali. Il riparto complessivo passa dai 667 milioni del 2024 a più di 678 milioni, con un incremento di 11 milioni di euro”.

La ripartizione delle nuove risorse per le Agenzie TPL è la seguente:

  • Bergamo: 548.619,66 euro

  • Brescia: 652.393,32 euro

  • Como-Lecco-Varese: 754.829,36 euro

  • Milano-Monza/Brianza-Lodi-Pavia: 4.716.717,94 euro

  • Cremona-Mantova: 365.822,25 euro

  • Sondrio: 99.255,47 euro

Un sostegno significativo che punta a garantire efficienza, continuità e qualità del trasporto pubblico in tutta la Lombardia, con ricadute dirette anche per gli utenti della provincia di Varese.

Pubblicato il 19 Novembre 2025
