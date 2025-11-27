Travedona Monate celebra le Madri Costituenti: una mostra per ricordare le donne della Repubblica

A Travedona Monate si accendono i riflettori sulle Madri Costituenti: dal 28 novembre all’8 dicembre la sala consiliare del Comune ospita una mostra dedicata alle 21 donne che nel 1946 contribuirono alla stesura della Carta costituzionale introducendo principi destinati a segnare la storia repubblicana.

L’esposizione, organizzata dalla biblioteca comunale “Lorenza Bina” insieme al gruppo “Patto per la Lettura”, all’associazione culturale Stella Alpina di Pombia e ad ANPI – Comitato provinciale di Novara, sarà inaugurata venerdì 28 novembre alle 18:30 con un intervento di Piero Beldi, vicepresidente della Casa della Resistenza di Fondotoce.

Il vicesindaco Stefano Baranzini sottolinea il valore dell’iniziativa all’interno del percorso commemorativo del Comune: «La mostra, ultima proposta del ricco calendario del 2025 dedicato all’80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, rappresenta un’occasione per ricordare il ruolo decisivo delle donne nella costruzione democratica del Paese».

La mostra è aperta al pubblico (ingresso libero con offerta libera che sarà devoluta ad ANPI) negli orari comunali e sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.