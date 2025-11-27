Varese News

Travedona Monate celebra le Madri Costituenti: una mostra per ricordare le donne della Repubblica

Dal 28 novembre all’8 dicembre la sala consiliare del Comune ospita la mostra dedicata alle 21 donne che contribuirono alla stesura della Carta costituzionale

28 Novembre 2025

A Travedona Monate si accendono i riflettori sulle Madri Costituenti: dal 28 novembre all’8 dicembre la sala consiliare del Comune ospita una mostra dedicata alle 21 donne che nel 1946 contribuirono alla stesura della Carta costituzionale introducendo principi destinati a segnare la storia repubblicana.

L’esposizione, organizzata dalla biblioteca comunale “Lorenza Bina” insieme al gruppo “Patto per la Lettura”, all’associazione culturale Stella Alpina di Pombia e ad ANPI – Comitato provinciale di Novara, sarà inaugurata venerdì 28 novembre alle 18:30 con un intervento di Piero Beldi, vicepresidente della Casa della Resistenza di Fondotoce.

Il vicesindaco Stefano Baranzini sottolinea il valore dell’iniziativa all’interno del percorso commemorativo del Comune: «La mostra, ultima proposta del ricco calendario del 2025 dedicato all’80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, rappresenta un’occasione per ricordare il ruolo decisivo delle donne nella costruzione democratica del Paese».

La mostra è aperta al pubblico (ingresso libero con offerta libera che sarà devoluta ad ANPI) negli orari comunali e sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

27 Novembre 2025
Redazione VareseNews
