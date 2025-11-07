Tre gatti lasciati morire di stenti a Cittiglio in un appartamento, denunciato il proprietario degli animali

Due gatti morti di fame, il cadavere di un terzo quasi sparito per via del probabile cannibalismo degli altri felini che hanno cercato di sfamarsi con quello che rimaneva: il cadavere di un loro simile.

Qualche giorno di vita in più. Poi morti anch’essi, trovati in putrefazione dai carabinieri della compagnia di Luino (la competenza è della Stazione di Laveno Mombello) intervenuti dopo che la padrona di casa dell’appartamento di un condominio a Cittiglio aveva chiamato il 112: puzza di carne in decomposizione. L’affittuario, un ragazzo di 25 anni di origini straniere, non si trovava. I militari dunque hanno pensato al peggio: da giorni i condomini sentivano una puzza tremenda salire dalla tromba delle scale.

Così la scoperta, orribile. Una casa infestata dalla puzza della morte, resa ancor più pungente dall’idea della fine dei poveri animali. Così i carabinieri hanno atteso l’arrivo del giovane, che nel momento dell’accesso alla casa si trovava fuori. Si sarebbe giustificato adducendo problemi economici, dando versioni confuse rispetto a quanto accaduto in quella casa.

Il giovane uomo è stato denunciato d’ufficio per «uccisione di animale», reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. E se il fatto è commesso «adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale» specifica l’articolo 544 bis del codice penale, «la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000». Le carcasse degli animali sono state affidate ai servizi di