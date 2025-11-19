Tre serate di teatro in inglese a Besozzo con “The Wizard of Oz”

The Benvenuto Players, gruppo teatrale amatoriale in lingua inglese della provincia di Varese, è lieto di presentare la sua nuova produzione teatrale “the panto” per cominciare ad entrare nell’atmosfera delle prossime festività in perfetto stile “British”.

La “panto” è infatti uno spettacolo della tradizione natalizia inglese, adatto sia agli adulti che ai bambini, in cui viene rappresentata la rivisitazione in chiave parodistica di una fiaba classica anche con il coinvolgimento attivo del pubblico.

Quest’anno verrà messo in scena The Wizard of Oz (“Il mago di Oz”), tratto del conosciuto racconto.

Venite a scoprirlo con le nostre gag divertenti, le canzoni, le balletti, i costumi e scenografie ricche di magia e colori che faranno sognare voi e i vostri bambini coinvolgendovi nell’atmosfera natalizia!

Importante: la rappresentazione sarà interamente in lingua inglese.

Besozzo, Teatro Sala Duse, The Wizard of Oz (versione “Christmas panto”, in inglese):

– Venerdì 21 Novembre 20.00.

– Sabato 22 Novembre 19.00.

– Domenica 23 Novembre 16.00.

Prenotazione fortemente consigliata: www.ticketsource.eu/the-benvenuto-players