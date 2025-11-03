“Trentino in piazza” porta i sapori e i profumi di montagna nel cuore di Gallarate
Nel weekend in piazza prodotti artigianali e specialità gastronomiche della tradizione trentina: vini, grappe, salumi, conserve, formaggi, dolci, miele e tante altre prelibatezze
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025, piazza Libertà a Gallarate ospita “Trentino in Piazza”, lo storico mercatino che da anni porta in giro per l’Italia le eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio trentino.
Giunto alla ventiquattresima edizione, l’evento ricreerà l’atmosfera di un vero villaggio alpino grazie alle tipiche casette di legno che animeranno la piazza centrale della città.
Gli espositori proporranno prodotti artigianali e specialità gastronomiche della tradizione trentina: vini, grappe, salumi, conserve, formaggi, dolci, miele e tante altre prelibatezze uniche, espressione delle diverse zone climatiche del Trentino – dal lago di Garda alle cime delle Dolomiti.
Una casetta sarà interamente dedicata alla promozione turistica della Valsugana, con materiali informativi e suggerimenti per scoprire le bellezze naturalistiche e culturali del territorio.
«Accogliere a Gallarate il mercatino del Trentino è sempre un piacere, ma anche un segnale della vitalità del nostro centro città» dice Rocco Longobardi, assessore alle Attività Economiche. «Eventi come questo portano qualità, curiosità e movimento, creando un ponte tra le nostre attività commerciali e le eccellenze di altri territori. Grazie alla collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, il nostro obiettivo resta quello di rendere Piazza Libertà e il centro storico sempre più vivi, attrattivi e accoglienti, offrendo ai cittadini e ai visitatori nuove occasioni per vivere Gallarate con piacere e orgoglio».
