Sesto Calende - Evento sponsorizzato

Tre Vi accende il Natale a Sesto Calende con una collezione esclusiva

08 Novembre 2025

Sabato 8 novembre, dalle 15:00 alle 20:00, Tre Vi di Sesto Calende invita tutti a vivere un pomeriggio speciale dedicato alla magia del Natale. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’eleganza, il gusto e il calore delle feste: sarà infatti presentata in anteprima esclusiva la nuova collezione natalizia 2025, con tante proposte firmate dai migliori marchi del made in Italy.

Tre Vi ha selezionato i migliori marchi simbolo di qualità e gusto senza tempo per creare un’atmosfera unica. Cuscini, coperte, figure in ceramica, porta candele, decorazioni natalizie e idee regalo originali: ogni oggetto racconta una storia di artigianalità, eleganza e amore per la casa.

Durante il pomeriggio, l’atmosfera sarà resa ancora più magica da un brindisi natalizio in compagnia. Non mancheranno panettone e pandoro per assaporare in anticipo la dolcezza delle feste, e una piccola sorpresa per tutti i clienti che visiteranno il negozio.

L’evento dell’8 novembre è l’occasione ideale per chi vuole lasciarsi ispirare e iniziare a respirare la magia del Natale. Tra luci soffuse, profumi di casa e musica di sottofondo, Tre Vi trasformerà il pomeriggio in un’esperienza calda e accogliente, tutta da vivere.

Sito | Instagram

3 Novembre 2025
