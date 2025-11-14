Trucco, acconciatura e foto di Natale: l’esperienza esclusiva che ti aspetta a Cantello
Un percorso dedicato a chi desidera prendersi una pausa, trasformare il proprio look e farsi ritrarre in uno scenario natalizio curato e accogliente
A Cantello, in via G. Bay 4, da Erica Lookmaker, arriva un’esperienza pensata per regalare bellezza, atmosfera e ricordi autentici. La Magia di Natale – Beauty & Photo Experience è un percorso dedicato a chi desidera prendersi una pausa, trasformare il proprio look e farsi ritrarre in uno scenario natalizio curato e accogliente.
L’esperienza comprende un cambio look con trucco e acconciatura professionale, realizzati da mani esperte per valorizzare l’aspetto e creare il mood perfetto per lo shooting. A seguire, un mini servizio fotografico a tema natalizio, studiato per offrire immagini eleganti e luminose, capaci di raccontare la magia del periodo più caldo e atteso dell’anno. Le foto finali vengono consegnate in formato digitale tramite e-mail.
Nel pacchetto è incluso anche un calendario personalizzato, un ricordo da tenere con sé per tutto l’anno, ideale anche come idea regalo originale e piena di significato.
La Magia di Natale – Beauty & Photo Experience è perfetta per chi vuole concedersi un momento di coccola e creatività, ma anche per chi cerca un dono speciale da fare a una persona cara. È adatta anche alle bambine e ai bambini, che possono vivere il set natalizio in modo divertente e spontaneo. Su richiesta è possibile aggiungere un calendario extra personalizzato, disponibile con un costo aggiuntivo.
Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Simona Figueira al numero 339 119 8973, Erica Look Maker allo 0332 417940 oppure scrivere all’indirizzo e-mail scattoeracconto.sf@libero.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.