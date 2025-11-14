Trucco, acconciatura e foto di Natale: l’esperienza esclusiva che ti aspetta a Cantello

A Cantello, in via G. Bay 4, da Erica Lookmaker, arriva un’esperienza pensata per regalare bellezza, atmosfera e ricordi autentici. La Magia di Natale – Beauty & Photo Experience è un percorso dedicato a chi desidera prendersi una pausa, trasformare il proprio look e farsi ritrarre in uno scenario natalizio curato e accogliente.

L’esperienza comprende un cambio look con trucco e acconciatura professionale, realizzati da mani esperte per valorizzare l’aspetto e creare il mood perfetto per lo shooting. A seguire, un mini servizio fotografico a tema natalizio, studiato per offrire immagini eleganti e luminose, capaci di raccontare la magia del periodo più caldo e atteso dell’anno. Le foto finali vengono consegnate in formato digitale tramite e-mail.

Nel pacchetto è incluso anche un calendario personalizzato, un ricordo da tenere con sé per tutto l’anno, ideale anche come idea regalo originale e piena di significato.

La Magia di Natale – Beauty & Photo Experience è perfetta per chi vuole concedersi un momento di coccola e creatività, ma anche per chi cerca un dono speciale da fare a una persona cara. È adatta anche alle bambine e ai bambini, che possono vivere il set natalizio in modo divertente e spontaneo. Su richiesta è possibile aggiungere un calendario extra personalizzato, disponibile con un costo aggiuntivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Simona Figueira al numero 339 119 8973, Erica Look Maker allo 0332 417940 oppure scrivere all’indirizzo e-mail scattoeracconto.sf@libero.it.