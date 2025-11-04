“Tu mi sognavi, io non dormivo”: all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese la storia d’amore tra Amedeo Modigliani e Anna Achmatova

L’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà la nuova e coinvolgente pièce teatrale “Tu mi sognavi, io non dormivo. La storia d’amore segreta tra Anna Achmatova e Amedeo Modigliani”, una riflessione appassionata sulla breve e struggente storia d’amore tra il celebre pittore livornese Amedeo Modigliani e la poetessa russa Anna Achmatova. La rappresentazione, scritta e diretta dal poeta Antonio Nobili, porta sul palcoscenico una delle storie più intense e complicate della Parigi bohémien di inizio Novecento.

La relazione tra Modigliani e Achmatova, segnata dalla passione, dall’incontro di due anime creative e tormentate, ma anche dalla povertà e dalle difficoltà personali, è stata breve, ma ha avuto un impatto indelebile sulle vite dei due protagonisti e nelle loro rispettive opere. Lo spettacolo racconta questa liaison segreta, che ha visto il pittore e la poetessa intrecciarsi tra i caffè bohémien e gli atelier parigini, tra i sogni e le difficoltà di una Parigi che era al centro della rivoluzione culturale dell’epoca.

La trama

A metà degli anni Dieci del Novecento, il giovane Amedeo Modigliani, pittore dall’animo tormentato, incontra a Parigi la poetessa russa Anna Achmatova, all’epoca sposata.

L’incontro tra i due è travolgente e segna l’inizio di una relazione clandestina e passionale. Nonostante le difficoltà personali e la necessità di mantenere segreta la loro storia, l’amore tra i due cresce, fino a quando, un anno dopo, Anna torna a Parigi e ritrova un Modigliani profondamente cambiato dalla povertà e dalla dipendenza dall’alcol. L’intensità del loro legame sembra indissolubile, ma la fragilità di Modigliani, segnata dalle sue precarie condizioni di salute, pone fine alla relazione, lasciando un segno indelebile nelle vite di

entrambi.

Un viaggio tra arte, passione e poesia

Lo spettacolo “Tu mi sognavi, io non dormivo” trasporta il pubblico nelle vibranti atmosfere della Belle Époque parigina, dove il fermento artistico e la libertà della bohème si mescolano alla fragilità dei due protagonisti. Con la regia e il testo di Antonio Nobili, lo spettacolo, che vede Andrea Carpiceci nel ruolo di Amedeo Modigliani e Virginia Menendez in quello di Anna Achmatova, è un viaggio emozionante tra arte, amore e poesia, che esplora come la passione e la sofferenza possano influenzare la creatività e lasciare un’impronta indelebile nel tempo. Il racconto si fa così omaggio alla forza della passione creativa, invitando il pubblico a riflettere sulla potenza dell’amore che supera i confini del tempo e lascia tracce profonde nella storia dell’arte.

Date e biglietti

Lo spettacolo sarà in scena il 29 novembre alle ore 20.30 all’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7 a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Biglietti disponibili su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/tu-mi-sognavi-io-non-dormivo-la-storia-d-amore-segreta-tra-anna-achmatova-e-amedeo-modigliani/274711?culture=it-it

Per tutte le informazioni, visitare il sito: www.lacervona.com/annaeamedeo o contattare il

numero 320 460 7314.

Una Produzione de La Cervona Editoria & Spettacolo s.r.l.