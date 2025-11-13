Ultima visita guidata al Museo dei Fossili di Besano prima della chiusura per riallestimento

Il Museo dei Fossili di Besano si prepara a un importante passo nel proprio percorso di crescita e valorizzazione. Sabato 15 e domenica 16 novembre saranno gli ultimi due giorni di apertura del 2025, prima della chiusura temporanea per lavori di riallestimento e riqualificazione degli spazi espositivi.

La stagione si concluderà domenica 16 novembre con una visita guidata alle ore 10.30, un’occasione speciale per salutare il museo e scoprire i preziosi reperti custoditi al suo interno, testimonianza unica del patrimonio fossilifero del Monte San Giorgio, sito riconosciuto dall’UNESCO come riferimento mondiale per lo studio del Triassico medio.

Un progetto di rinnovamento per valorizzare il patrimonio UNESCO

Durante la chiusura, prevista fino a marzo 2026, verranno rinnovate le sale del secondo piano, con un nuovo percorso espositivo che completerà quello inaugurato nel 2020 al primo piano. Saranno inoltre rinnovati gli spazi di accoglienza e biglietteria al piano terra, per rendere l’esperienza dei visitatori più accessibile e immersiva.

Il progetto è promosso dal Comune di Besano, proprietario del museo, e coordinato da Fabio Bona, curatore della struttura.

“Con il nuovo allestimento – spiega Bona – sarà evidenziato l’intero arco temporale dei reperti e valorizzata l’importanza paleontologica che ha reso il Monte San Giorgio un sito UNESCO di riferimento per il Triassico medio. L’area è definita dalla commissione come la miglior sequenza fossilifera per la vita marina nel Triassico medio e rappresenta una straordinaria testimonianza della laguna tropicale che caratterizzava il territorio di Besano”.

Un viaggio di 240 milioni di anni

La visita guidata di domenica 16 novembre permetterà ai partecipanti di esplorare le sale già rinnovate al primo piano e di conoscere la storia dei reperti: ittiosauri, ammoniti e pesci predatori che popolavano l’antico mare tropicale di Besano 240 milioni di anni fa.

L’appuntamento è organizzato da Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo per conto del Comune di Besano.

Informazioni e prenotazioni