Un brunch da favola anche in settimana: il gusto lento di Sweetea Time

Nel cuore di Varese, c’è un luogo dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio è pensato per regalare un momento di piacere autentico. È Sweetea Time, la sala da tè che ha conquistato il cuore di chi ama le atmosfere tranquille e le colazioni eleganti. Dopo aver riaperto le sue porte in primavera, questo salotto del gusto torna a sorprendere con una formula che piace sempre di più: il brunch.

Molto più di una semplice colazione tardiva, il brunch di Sweetea Time è un vero rito di gusto: un’esperienza che unisce il salato e il dolce, la tradizione britannica e la fantasia italiana.

La novità più bella è che non serve necessariamente attendere il fine settimana per viverla. Da Sweetea Time, infatti, il brunch è servito ogni giorno, dal lunedì al martedì, dal giovedì al venerdì e naturalmente anche nel weekend, dalle 12 alle 14. Solo il mercoledì il locale si prende una pausa, per tornare ogni giorno più accogliente.

Un invito a concedersi una piccola coccola quotidiana, perfetta anche come pausa pranzo diversa dal solito: senza fretta, con gusto e con quella cura artigianale che da sempre contraddistingue ogni proposta della casa.

Le proposte

Dalle uova strapazzate alla britannica servite con pancake e bacon croccante, all’avocado toast con pane ai cereali, formaggio spalmabile, hummus di barbabietola fatto in casa e salmone affumicato, una scelta che conquista al primo morso: fresco, colorato e perfetto anche per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al piacere di una pausa speciale.

Per chi cerca qualcosa di leggero e salutare, la Caesar Salad è la scelta ideale: pollo alla piastra, pomodorini e bacon croccante si uniscono in un gioco di consistenze che racconta la semplicità e l’eleganza della cucina di Sweetea Time.

Da Sweetea Time ogni dettaglio è pensato per far sentire tutti a proprio agio, dai grandi ai più piccoli. I bambini possono scegliere un piatto dedicato con omelette, pancake e prosciutto cotto.

Comfort e tranquillità, anche nel cuore della settimana

Chi frequenta Sweetea Time sa che nel weekend i tavoli si riempiono in fretta — anche grazie a una proposta tutta da provare: le uova alla Benedict, uova poché servite su un fragrante bagel con bacon croccante, formaggio spalmabile e un tocco di salsa olandese fatta in casa.

Proprio per questo, Stefania e il suo team invitano i clienti a scoprire la magia del brunch in settimana, quando l’atmosfera è più rilassata, i ritmi si fanno morbidi e ogni dettaglio riceve un’attenzione ancora più speciale.

E se il weekend resta il momento ideale per le Uova Benedict o per un appuntamento speciale, i giorni feriali sono la scelta perfetta per concedersi una piccola pausa di piacere, con la stessa qualità e l’accoglienza di sempre.

Un invito dolce e raffinato

Da Sweetea Time ogni momento della giornata può diventare un’occasione speciale. Oltre alle proposte di merenda e aperitivo, pensate per chi desidera una pausa di gusto tra tè, dolcezze e finger food artigianali, il locale offre anche formule dedicate per festeggiare con amici e parenti: compleanni, baby shower, anniversari o piccoli eventi privati*.

Tra queste, spicca il Celebration Brunch, una proposta elegante e curata che unisce piatti salati, dolci e una torta personalizzabile, perfetta per rendere unico ogni momento da condividere.

Accanto ad esso, i pacchetti ParTea, AperiTea e Happy Brunch offrono diverse combinazioni di sapori e atmosfere.

Ogni formula nasce con la stessa attenzione e passione che da sempre caratterizzano Sweetea Time: un invito a concedersi il piacere di una pausa bella da vivere e buona da ricordare.

*In settimana, per gruppi da 9 persone in su (nona compresa), e nel weekend da 7 persone in su, è previsto l’obbligo di scegliere un pacchetto dedicato e di versare un acconto al momento della prenotazione.

Per i gruppi da 15 persone in su, insieme all’obbligo di selezionare un pacchetto, è previsto un minimum spending di 25 € a persona, con obbligo di scelta di un pacchetto dedicato e versamento di un acconto al momento della prenotazione.

Contatti

SweeTea Time

Via Sanvito Silvestro 70

T: 0332 176 0698

Ampio parcheggio disponibile accanto al locale -angolo via Castoldi- e presso il benzinaio di fronte (posti rosa dedicati)

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica aperto dalle 8 alle 15

Sabato aperto dalle 8 alle 15 e dalle 19 alle 23

Mercoledì chiuso

Facebook | Instagram