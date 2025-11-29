Un calendario dell’Avvento per il pubblico di Materia grazie alle aziende del territorio
L’iniziativa accompagnerà le serate di dicembre nello spazio culturale di Castronno: ogni appuntamento si aprirà con una sorpresa offerta da realtà locali che hanno scelto di sostenere l'iniziativa natalizia
Materia Spazio Libero apre il mese di dicembre con un’iniziativa dedicata a chi frequenta lo spazio culturale di Castronno: un calendario dell’Avvento pensato per accompagnare le serate in programma e rendere più piacevole l’attesa del Natale.
All’inizio di ogni incontro verrà aperta la casellina del giorno, che conterrà una piccola sorpresa da condividere con chi sarà presente.
Il calendario nasce grazie alla collaborazione di diverse aziende del territorio che hanno scelto di sostenere le attività di Materia. Hanno partecipato Tigros, Coop Lombardia, Pasticceria Buosi, Agricola Home&Garden, Nicora Garden, Ricola, Punto Rosso Lazzaroni, Raviolificio Lo Scoiattolo e l’Associazione Good Samaritan Onlus. Ognuna ha messo a disposizione prodotti e piccoli omaggi per riempire le ventiquattro caselle, contribuendo con il proprio sostegno alla realizzazione del calendario.
L’iniziativa accompagnerà tutta la programmazione di dicembre, affiancando le proposte musicali, teatrali e culturali previste nelle prossime settimane.
IL PROGRAMMA DI DICEMBRE
