Un camper per arginare la burocrazia: lo sportello Aler arriva nei quartieri di Varese

Un camper che gira per i quartieri Aler di Varese prova a dimostrare che la burocrazia può avvicinarsi ai cittadini, invece di aspettare che siano loro a rincorrerla. Questa mattina l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco ha visitato il quartiere Sangallo per toccare con mano i risultati del progetto “Aler per te – K1L1“: uno sportello mobile che in due mesi ha già intercettato 149 persone, raccolto 75 segnalazioni di problemi agli alloggi e gestito decine di pratiche.

Il progetto è stato attivato grazie a un finanziamento di 459.206 euro nell’ambito dei progetti di innovazione sociale per l’accompagnamento all’abitare del Fondo Sociale Europeo. Lo sportello mobile è gestito da una task force multidisciplinare composta da community manager, educatori professionali, tecnici, psicologi e amministrativi, con l’obiettivo di agevolare soprattutto le persone anziane e i cittadini fragili nell’accesso ai servizi offerti da Aler.

«Il progetto va nella direzione di garantire una presenza sempre più capillare delle istituzioni nelle aree complesse, con l’obiettivo di efficientare ulteriormente le capacità di risposta alle necessità dei cittadini, in particolare di coloro che vivono una condizione di difficoltà – ha sottolineato l’assessore Paolo Franco durante la visita – Una vicinanza tangibile che genera benefici per la comunità. Iniziative come questa rientrano nelle azioni che stiamo mettendo in campo con la ‘Missione Lombardia’, il piano di rilancio delle politiche abitative: ai fondi per le riqualificazioni edilizie affianchiamo misure attente alla dimensione sociale».

I NUMERI DEL CAMPER

I dati aggiornati al 12 novembre confermano l’interesse per l’iniziativa: 112 persone convocate, 75 presenti agli appuntamenti con un tasso di adesione del 67%, più 38 accessi spontanei che rappresentano il 26% del totale.

Sul fronte manutentivo il camper ha raccolto 75 segnalazioni, di cui 51 relative agli alloggi, tra infiltrazioni, guasti impiantistici, serramenti compromessi e criticità strutturali. Rilevante anche il numero di pratiche amministrative e sociali gestite: 42 casi di morosità e 15 pratiche documentali tra ISEE, aggiornamenti anagrafici e contratti, a conferma di come il presidio intercetti fragilità che spesso non emergono attraverso i canali tradizionali.

Il camper toccherà tutti i quartieri Aler della città garantendo servizi di orientamento e accompagnamento degli inquilini sul territorio, gestione delle insolvenze e delle morosità incolpevoli, coordinamento delle richieste di manutenzione ordinaria, portierato sociale, servizi di cura e vigilanza del patrimonio, laboratori sull’autosufficienza energetica e l’educazione alla gestione dei rifiuti, inclusione lavorativa e orientamento professionale, mediazione linguistica e culturale.

«I numeri ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta: essere presenti nei quartieri, ascoltare, raccogliere bisogni, intervenire con tempestività – ha dichiarato il presidente Aler Stefano Cavallin – Questo progetto non porta solo un servizio vicino ai cittadini, ma ricostruisce fiducia. La presenza dell’assessore Franco conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso un modello che sta già producendo risultati concreti e che vogliamo estendere come buona pratica in tutto il territorio».

La visita dell’assessore Franco è stata anche l’occasione per fare il punto sui lavori di riqualificazione urbana del quartiere Sangallo. «Un plauso ad Aler che è riuscita a cogliere l’opportunità del PNRR di fondi regionali nazionali per fare un grande investimento – ha commentato il consigliere regionale Emanuele Monti – Più di 30 milioni di euro per la città di Varese in un quartiere oltretutto molto gradevole e importante della città serviranno ad offrire oltre 100 appartamenti in più rispetto a quelli che erano già qui presenti. Quindi ci saranno oltre 200 risposte abitative a un tema fondamentale come quello della casa, specialmente nella città di Varese, che ovviamente vede Regione Lombardia protagonista».