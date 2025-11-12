Un copione e qualche nota per spiegare il suono delle serie TV: a Materia una serata con Enrico Gabrielli

È iniziata così, in modo semplice ma denso di contenuti, la rassegna “Spiegami”: ospite Enrico Gabrielli che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra musica e immagini, spiegando come nasce una colonna sonora per la televisione.

Galleria fotografica Enrico Gabrielli ospite a Materia per la rassegna Spiegami 4 di 12

Compositore, polistrumentista e scrittore, Gabrielli ha tenuto una “lezione” dal titolo “Come si scrive la colonna sonora di una serie TV”, pensata non per addetti ai lavori ma per chi ha curiosità verso il dietro le quinte delle storie che arrivano sullo schermo. Un momento di racconto e confronto con il pubblico chiamato a partecipare alla serata. Un format che aveva già sperimentato al Festival della Letteratura di Mantova la scorsa primavera e che questa volta ha proposto al pubblico di Varese.

Durante l’incontro Gabrielli ha spiegato come la musica possa influenzare la percezione di una scena, illustrando i criteri con cui si scelgono i “colori” musicali in relazione al tono, al tempo e ai personaggi.

Non sono mancati esempi concreti, come la colonna sonora di Blanca, serie Rai realizzata con i Calibro 35 e oggi popolarissima. Ma gli esempi sono stati anche molti altri, proprio per far percepire al pubblico quando una musica possa accompagnare e dare significato ad una immagine.

Nella parte finale dell’incontro c’è stato spazio anche per parlare del primo romanzo di Gabrielli, “Virginia”, pubblicato da Wudz Edizioni. Un progetto nato in modo particolare, come lui stesso ha raccontato: «Scritto nei momenti liberi durante i tour, spesso in furgone, tra una data e l’altra. E ho già concluso il secondo volume, la continuazione di questa storia».

Diplomato in composizione e clarinetto al Conservatorio di Milano, Gabrielli ha attraversato mondi musicali diversi: ha collaborato con artisti come Capossela, Morgan, Nada, PJ Harvey, Afterhours e Iggy Pop. È fondatore dei The Winstons e degli Esecutori di Metallo su Carta, e ha firmato colonne sonore per il cinema e la televisione, tra cui quella del film Jeff Koons: An Intimate Portrait.

Il prossimo appuntamento con “Spiegami” è per il 2 dicembre con Alessandro Baronciani con una lezione-incontro su “Come nasce un fumetto”. Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo ingresso.