Un doppio appuntamento a teatro con “Una donna sola”, dedicato alla giornata contro la violenza di genere

L'opera teatrale di Dario Fo e Franca Rame è un'occasione per celebrare la forza delle donne: venerdì 28 novembre, alle ore 10 al Cinema Teatro Nuovo e alle ore 21 in Sala Montanari

E' morta Franca Rame (inserita in galleria)

Nella giornata di venerdì 28 novembre, alle ore 10 al Cinema Teatro Nuovo e alle ore 21 in Sala Montanari, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Una donna sola” di Dario Fo e Franca Rame, inserito all’interno della Rassegna “Ciao Franca”, organizzata da Cooperativa Coopuf in partenariato con il Comune di Varese e il patrocinio della Fondazione Fo Rame. 

L’appuntamento del mattino al Cinema Nuovo si svolgerà all’interno dell’evento proposto dal Liceo Artistico Frattini – capofila dalla Rete antiviolenza delle scuole “Questo non è amore” – e dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune per la Rete interistituzionale contro la violenza, con la collaborazione dell’Ust di Varese: un incontro dedicato alla giornata contro la violenza di genere per sensibilizzare sulla tematica studenti e studentesse delle scuole superiori.

Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ust, Rossella Dimaggio, Assessora alle Pari opportunità, la Dirigente del Liceo Anna Maria Bruno e le operatrici del Centro antiviolenza Eos, porteranno agli studenti un momento di riflessione sui temi della parità di genere e della violenza contro le donne. Ad introdurre lo spettacolo sarà Mattea Fo.

L’opera teatrale “Una donna sola” è un’occasione per celebrare la forza delle donne e resistere alla Violenza di genere. Interrotta da continui imprevisti, in un ritmo sempre più incalzante e travolgente, una casalinga. Esmeralda, si trova a svelare in un “conato di confidenza” tutto il proprio assurdo mondo familiare ad un’immaginaria dirimpettaia, in un crescendo tragicomico di eventi, fino a decidere – senza rendersene conto – se cambiare rotta o continuare la solita vita.  Il testo, caratterizzato da una forte dose di comicità ed ironia, fa parte di una raccolta di monologhi satirici, “Tutta casa, letto e chiesa” del 1977, che racconta la condizione della donna.

L’opera teatrale, con Sarah Collu, Andrea Cerea e la regia di Valentina Grecchi, ha la scenografia degli studenti della classe 4H del Liceo Frattini e della loro Prof.ssa Claudia Canavesi.

Pubblicato il 25 Novembre 2025
