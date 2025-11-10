Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Un fumetto firmato dagli studenti: a Gorla Minore la paura diventa creatività

Gli alunni della 1C della Scuola Secondaria “Manzoni” di Gorla Minore hanno realizzano un racconto illustrato ispirato al mondo manga, interamente ideato e disegnato da loro

Scuola Manzoni fumetto Gorla Minore

Gli alunni della 1C della Scuola Secondaria “Manzoni” di Gorla Minore hanno realizzano un racconto illustrato ispirato al mondo manga, interamente ideato e disegnato da loro.

Paura e fantasia si incontrano sui banchi della Scuola Secondaria “A. Manzoni” di Gorla Minore, dove gli studenti della classe 1C hanno dato vita a un originale progetto creativo.

Si tratta di un racconto illustrato in stile manga, frutto del loro lavoro collettivo. Titolo, trama, personaggi e illustrazioni sono stati ideati interamente dai ragazzi. 

Scuola Manzoni fumetto Gorla Minore

Quando la paura diventa occasione per imparare

Il progetto ha permesso agli studenti di esplorare il tema della paura non solo come emozione, ma anche come strumento narrativo. In classe si è lavorato sulla costruzione di un racconto, sulla caratterizzazione dei personaggi e sull’espressività delle immagini, con un approccio multidisciplinare che ha unito scrittura creativa e arti visive.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.