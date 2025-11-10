Un fumetto firmato dagli studenti: a Gorla Minore la paura diventa creatività

Gli alunni della 1C della Scuola Secondaria “Manzoni” di Gorla Minore hanno realizzano un racconto illustrato ispirato al mondo manga, interamente ideato e disegnato da loro.

Paura e fantasia si incontrano sui banchi della Scuola Secondaria “A. Manzoni” di Gorla Minore, dove gli studenti della classe 1C hanno dato vita a un originale progetto creativo.

Si tratta di un racconto illustrato in stile manga, frutto del loro lavoro collettivo. Titolo, trama, personaggi e illustrazioni sono stati ideati interamente dai ragazzi.

Quando la paura diventa occasione per imparare

Il progetto ha permesso agli studenti di esplorare il tema della paura non solo come emozione, ma anche come strumento narrativo. In classe si è lavorato sulla costruzione di un racconto, sulla caratterizzazione dei personaggi e sull’espressività delle immagini, con un approccio multidisciplinare che ha unito scrittura creativa e arti visive.