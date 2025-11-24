Un furgone in fiamme a Lonate Ceppino
I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti dopo la mezzanotte in via Caravaggio con un'autopompa e un'autobotte
Intorno alle 00:30 di lunedì 24 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Lonate Ceppino, in via Caravaggio, per domare l’incendio che ha coinvolto un furgone. Sul posto sono arrivate un’autopompa e un’autobotte, impiegate per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di valutazione.
