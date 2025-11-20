Un “gioco di emozioni” fuori e dentro la scuola: così Calcinate del Pesce celebra la Giornata degli Alberi

Alla Scuola dell’Infanzia M. L. Verga di Calcinate del Pesce la Giornata mondiale degli Alberi si è trasformata in un’occasione per crescere, giocare ed emozionarsi insieme. I bambini e le bambine, guidati dalle insegnanti, hanno dato vita a un albero magico ispirato alla grande quercia del giardino della scuola, simbolo di radici, memoria e nuove scoperte. Un’attività pensata per raccontare le emozioni attraverso il corpo e l’immaginazione. Ecco come le maestre descrivono questo bel viaggio attraverso le emzioni.

““C’era una volta” è il filo conduttore di questo anno scolastico alla Scuola dell’Infanzia M. L. Verga di Calcinate del Pesce. C’erano una volta le fiabe tradizionali, i giochi di un tempo, i giocattoli semplici… e c’era una volta anche un piccolo albero che oggi è diventato grande: la nostra quercia nel giardino della scuola.

Per celebrare giornata mondiale degli Alberi, bambini, bambine e insegnanti hanno realizzato un albero speciale, ispirato alla nostra quercia. Un albero magico sul quale sono state appese le facce che rappresentano l’emozione preferita di ogni ognuno di loro, insieme alle fotografie in cui ciascuno ha provato a esprimere altre emozioni attraverso la postura del corpo.

Per i più piccoli è stato un gioco ricco di movimento, imitazione, sperimentazione e fantasia: un’attività che li ha coinvolti completamente, corpo e mente.

Certo, delle videoriprese avrebbero mostrato meglio l’impegno, l’entusiasmo e il divertimento vissuti da tutti, ma noi siamo comunque molto soddisfatti del risultato!

Da oggi questo albero magico ci accompagnerà ogni giorno: davanti a lui potremo raccontare il nostro stato d’animo, perché ogni albero è speciale e importante… proprio come ogni bambino”.