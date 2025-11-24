Un libro per il cuore: a Varese la presentazione di “…Dalle parole alle emozioni”

Solidarietà e cultura si incontrano nel nome delle mamme e dei bambini del Villaggio del Fanciullo di Morosolo. Partecipazione aperta a tutti

Sabato 29 novembre, alle ore 16.00, la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese in via Gian Domenico Romagnosi 9 ospiterà la presentazione del libro “…Dalle parole alle emozioni” di Aster Faedda.

L’incontro, che sarà moderato da Roberto Leonardi, è un’occasione per immergersi in un viaggio tra scrittura e sentimento, ma anche per offrire un aiuto concreto: parte dei ricavi della vendita del libro sarà infatti devoluta al Villaggio del Fanciullo di Morosolo, realtà impegnata nell’accoglienza e nel sostegno a mamme e bambini in difficoltà.

Un appuntamento che unisce cultura e solidarietà, dove ogni pagina acquistata può diventare un piccolo grande gesto. L’acquisto del volume può essere anche una perfetta idea regalo per un Natale più attento al prossimo.

L’iniziativa è aperta a tutti.