Un Natale da gustare: a Gazzada Schianno torna il pranzo di Villa Cagnola
Tra antipasti raffinati, primi d’autore e dolci tradizionali, il 25 dicembre diventa un’occasione per celebrare la cucina italiana
Un’esperienza gastronomica pensata per celebrare il Natale con stile: giovedì 25 dicembre alle ore 12:30, Villa Cagnola apre le sue porte per il tradizionale Pranzo di Natale, immersi nell’eleganza della storica dimora di Gazzada Schianno (Qui il link all’evento).
Un menù d’autore tra sapori autentici e accostamenti creativi
Il percorso enogastronomico si apre con un aperitivo di benvenuto, accompagnato da bollicine selezionate dalla cantina della Villa e cocktail analcolico, a cui seguono raffinate proposte di antipasto: dal flan di zucca con fonduta di Parmigiano e nocciole tostate al salmone affumicato al faggio, passando per lardo Pata Negra con pane ai 4 cereali e miele, e un delicato polpo tiepido con insalata di patate in salsa yogurt.
Due primi piatti ricercati: un riso Carnaroli con rapa rossa, taleggio e speck croccante, e ravioli agli scampi con bisque di crostacei e burrata al basilico.
A seguire, il “cappello del prete” brasato con riduzione di Valpolicella Ripasso, accompagnato da muffin ai funghi porcini e patate.
Dolci della tradizione e vini selezionati
Il momento del dessert propone panettone e pandoro con crema al mascarpone e scorzetta d’arancia, seguiti da mandarini e frutta secca della tradizione.
Il pranzo sarà accompagnato da Prosecco Col Sandago, Pinot Nero e Riesling della Cantina Calatroni, oltre a vini al calice in abbinamento alle portate. Inclusi acqua naturale e frizzante, caffè espresso.
Come prenotare
Il Pranzo di Natale si terrà giovedì 25 dicembre 2025 alle ore 12:30 presso Villa Cagnola, a Gazzada Schianno. Il costo per partecipare all’esperienza gastronomica è di 80 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della Villa al numero 0332 461304 oppure scrivere all’indirizzo email reception@villacagnola.it
