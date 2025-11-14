Varese News

Varese Laghi

Un Natale da gustare: a Gazzada Schianno torna il pranzo di Villa Cagnola

Tra antipasti raffinati, primi d’autore e dolci tradizionali, il 25 dicembre diventa un’occasione per celebrare la cucina italiana

Generico 10 Nov 2025

Un’esperienza gastronomica pensata per celebrare il Natale con stile: giovedì 25 dicembre alle ore 12:30, Villa Cagnola apre le sue porte per il tradizionale Pranzo di Natale, immersi nell’eleganza della storica dimora di Gazzada Schianno (Qui il link all’evento).

Un menù d’autore tra sapori autentici e accostamenti creativi

Il percorso enogastronomico si apre con un aperitivo di benvenuto, accompagnato da bollicine selezionate dalla cantina della Villa e cocktail analcolico, a cui seguono raffinate proposte di antipasto: dal flan di zucca con fonduta di Parmigiano e nocciole tostate al salmone affumicato al faggio, passando per lardo Pata Negra con pane ai 4 cereali e miele, e un delicato polpo tiepido con insalata di patate in salsa yogurt.

Due primi piatti ricercati: un riso Carnaroli con rapa rossa, taleggio e speck croccante, e ravioli agli scampi con bisque di crostacei e burrata al basilico.

A seguire, il “cappello del prete” brasato con riduzione di Valpolicella Ripasso, accompagnato da muffin ai funghi porcini e patate.

Dolci della tradizione e vini selezionati

Il momento del dessert propone panettone e pandoro con crema al mascarpone e scorzetta d’arancia, seguiti da mandarini e frutta secca della tradizione.

Il pranzo sarà accompagnato da Prosecco Col Sandago, Pinot Nero e Riesling della Cantina Calatroni, oltre a vini al calice in abbinamento alle portate. Inclusi acqua naturale e frizzante, caffè espresso.

Come prenotare

Il Pranzo di Natale si terrà giovedì 25 dicembre 2025 alle ore 12:30 presso Villa Cagnola, a Gazzada Schianno. Il costo per partecipare all’esperienza gastronomica è di 80 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della Villa al numero 0332 461304 oppure scrivere all’indirizzo email reception@villacagnola.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.