Un Natale nel borgo dipinto di Arcumeggia: presepi per le vie, mercatino e il primo Presepio Vivente

A partire dal 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio – patrono di Arcumeggia – e fino al 6 gennaio, gli abitanti riproporranno una tradizione inaugurata nel 2019

I presepi ad Arcumeggia e Casalzuigno

Anche per il 2024 la Pro Loco di Arcumeggia propone un ricco programma di iniziative per vivere il periodo natalizio nel caratteristico borgo dipinto.

A partire dal 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio – patrono di Arcumeggia – e fino al 6 gennaio, gli abitanti riproporranno una tradizione inaugurata nel 2019: lungo vie, fontane, lavatoi, angoli suggestivi e presso la chiesa saranno esposti e illuminati numerosi presepi artigianali, realizzati con creatività e cura dalla comunità locale.

Sabato 14 dicembre è previsto, per la prima volta, un mercatino natalizio allestito nei giardini pubblici e nelle vie del paese. La giornata sarà arricchita da attività dedicate ai più piccoli: la presenza di Babbo Natale con il gufo delle nevi, la caccia all’Elfo, giochi nel parco pubblico e, grazie ai volontari della Croce Rossa, il trucca bimbi. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Sabato 4 gennaio, in collaborazione con la Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II – che riunisce le parrocchie di Arcumeggia, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Cavona e Duno – verrà proposto per la prima volta un “Presepio Vivente” nel cuore del borgo. La rappresentazione inizierà alle 17.15 circa. Anche in questo caso, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

