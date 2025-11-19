Assegnate le Stelle Michelin, nella lista un nuovo ristorante del Varesotto

Una nuova Stella Michelin nel Varesotto. È quella assegnata al ristorante Olio di Origgio, già presente nella guida del Gambero Rosso.

Un premio festeggiato con grande entusiasmo dallo chef Andrea Marinelli e dal suo staff: «Un riconoscimento che premia la costanza, la ricerca e la qualità di un progetto gastronomico nato per raccontare il mare e la terra attraverso una cucina essenziale, elegante e sincera. Questa stella non è un punto di arrivo, semmai un nuovo punto di partenza – commenta Andrea Marinelli, executive chef del Ristorante Olio di Origgio e di Olio fishbar a Saronno -. È il riconoscimento di un percorso condiviso da tutta la nostra squadra, in cucina e in sala, e della fiducia dei nostri ospiti, che sono parte integrante di questa storia». Accanto allo chef Marinelli lavora una brigata solida e coesa, con professionisti che hanno contribuito alla crescita del ristorante fin dai primi mesi di apertura nel 2020. Tra questi, i sous chef Alessandro Rigamonti e Nicolò Sironi, il maître Giovanni Di Luggo e la sommelier Ilaria Bignotti, punti di riferimento rispettivamente in cucina e in sala.

«Quando è nato Olio, poco più di 5 anni fa, insieme all’intero progetto di Spazio The Box, l’obiettivo era creare un luogo dove la passione per il bello e per il buono potessero convivere: arte, design, motori e cucina come espressioni diverse della stessa ricerca di armonia» spiega Luigi Milini, fondatore e titolare di Olio, Olio fishbar e Spazio The Box. «Questo riconoscimento è il frutto di una visione condivisa, resa possibile dal talento di Andrea Marinelli e dal lavoro quotidiano di un team che crede nella qualità autentica, quella che nasce dal fare bene ogni singola cosa.»

Confermate le Stelle Michelin 2025 per “Acqua” di Olgiate Olona, con la sua cucina a base di pesce ideata dallo chef Alessandro Menoncin, il ristorante “Acquerello” di Fagnano Olona e il “Sui Generis” di Saronno.

Parlano Varesotto anche le Stelle Michelin confermate per Vincenzo Manicone, chef di Inarzo del ristorante “Tancredi” di Sirmione, sul lago di Garda e Davide Marzullo di Uboldo della “Trattoria Contemporanea” di Lomazzo.