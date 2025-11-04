Un pomeriggio di musica con l’Open Day della Filarmonica “Verdi” di Laveno

Un pomeriggio dedicato alla musica e all’incontro con nuovi appassionati: sabato 8 novembre, dalle 14.30 alle 16.30, la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Laveno Mombello apre le porte della propria sede di via XXIV Maggio per un evento di Open Day e iscrizioni.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Laveno Mombello, offrirà a chiunque sia interessato la possibilità di conoscere da vicino gli strumenti e l’attività della banda cittadina, una delle realtà musicali più vive e radicate del territorio. Sarà possibile provare diversi strumenti a fiato e a percussione — tra cui flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, basso, flicorno baritono e percussioni — e ricevere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione per la stagione 2025-2026.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per gli allievi già iscritti, che potranno rinnovare la propria adesione per il nuovo anno musicale e condividere la loro esperienza con i visitatori.

L’Open Day si propone come un momento di incontro aperto a bambini, ragazzi e adulti che desiderano avvicinarsi al mondo della musica d’insieme, scoprendo la passione e la convivialità che caratterizzano la Filarmonica “Verdi”, punto di riferimento culturale per la comunità lavenese.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Martina al numero 340 530 4773.