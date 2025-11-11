Varese News

Varese Laghi

Un quarto di secolo tra il Varesotto e il Brasile: Amib festeggia 25 anni di solidarietà

Nata nel 2000, l'associazione sostiene la popolazione nel Maranhão, una delle zone più povere dell'immenso Paese sudamericano. Domenica 16 una giornata di celebrazione aperta a tutti, anche con una mostra

Amib Castronno

Un quarto di secolo tra il Varesotto e il Brasile: Amib – associazione di base tra Castronno e Brunello – festeggia 25 anni di solidarietà vera, concreta, sentita.
AMiB (Assistenza ai Minori in Brasile) è stata costituita nel 2000 come onlus, dal 2020, adeguandosi alla riforma del Terzo Settore, ha cambiato denominazione in Amib Odv-Ets.

Per festeggiare un traguardo importante hanno organizzato una giornata di iniziative, per gli associati ma anche per chi vuole accostarsi alla sua opera e al Brasile.

«E’ un’associazione senza scopo di lucro, è apartitica, apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare intende fornire aiuto e sostegno ai bambini di strada e della foresta nonché ai minori abbandonati in Brasile» spiegano. «Opera nello stato del Maranhão, nel Nord-Est, una delle aree più povere del Brasile, principalmente nelle comunità rurali della foresta pre-Amazzonica».

Amib Castronno

AMiB si avvale della collaborazione di associazioni brasiliane per offrire ai minori la possibilità di crescere all’interno della loro famiglia, l’opportunità di istruirsi per costruire un futuro dignitoso, tramite un progetto di adozione a distanza.
Nel lungo periodo di attività in Brasile A.Mi.B. ha però anche realizzato diversi progetti solidali: gestione di Case Famiglia, realizzazione di scuole, poliambulatori, centri di formazione e chiese.
«L’operato di A.Mi.B. è continuo e vari progetti sono ancora in corso quali l’orto comunitario, i corsi di computer e di chitarra, corsi di panificazione».

Attività che si possono scoprire anche attraverso il sito www.amibodvets.org

La giornata di festa e la mostra Indios

«Il giorno 16 novembre festeggeremo insieme ai soci, amici, sostenitori e chiunque volesse accostarsi e conoscere le nostre realtà».
Il programma prevede alle ore 9.30 Santa Messa alla chiesa parrocchiale di Castronno, alle ore 10.30 visita alla Mostra Indios alla sede operativa dell’associazione a Brunello, infine alle ore 12.30 pranzo solidale presso il ristorante brasiliano Boa Vida di Morazzone.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.