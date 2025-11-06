Un rap d’autore: Heva porta a Materia musica che attinge anche da poesia e cantautorato

Sarà Heva l’ospite di Materia nell’incontro musicale (leggi qui il programma di novembre) di venerdì 14 novembre: un talk show deal vivo e showcase dedicato ai brani inediti della rapper.

PRENOTA IL TUO POSTO, INGRESSO GRATUITO

Classe 2002, laureata in lettere, la giovane artista fonde un rap travolgente e introspezione con una sensibilità autoriale fuori dagli schemi. Cresciuta con le canzoni di Battisti e De Gregori, dopo anni di studio della tromba ha trovato nella parola la propria dimensione naturale: la poesia è la sua forma mentis e forma di respiro, e nei testi si avverte una cura del linguaggio che affonda nelle letture di Leopardi, Cechov, Wilde, Giordano Bruno.

In Male di te il suo ultimo singolo pubblicato per LA15 di Michele Canova, le citazioni letterarie si intrecciano al racconto personale, tra rimandi ad Orgoglio e pregiudizio e Il ritratto di Dorian Gray, in un gioco colto e ironico che riflette la sua idea di “rap pensato”, ma mai distante dal reale.

Dopo un 2024 che l’ha vista protagonista fino ai Bootcamp di X Factor e con l’uscita dell’ep Esordio, Heva continua a costruire un percorso autentico, rifiutando gli stereotipi del rap e scegliendo di raccontare sé stessa e la complessità del mondo che la circonda.

A Materia porterà un breve showcase del suo repertorio e dialogherà con il pubblico sul suo processo creativo: dalle influenze familiari alla scrittura fino all’esperienza televisiva vissuta come banco di prova.