Un sabato per imparare la difesa personale a Gavirate

L’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci organizza un laboratorio gratuito di difesa personale aperto a tutti, a partire dagli 11 anni di età. L’iniziativa si tiene sabato 15 novembre, dalle 10:00 alle 13:00 nella palestra dell’ex scuola di Oltrona (Gavirate). L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Gavirate.

Il corso, condotto da istruttori qualificati, offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire nozioni fondamentali di autodifesa, tecniche pratiche di protezione personale e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità fisiche e mentali.

«L’obiettivo – spiega Gallucci – è promuovere la sicurezza individuale e la fiducia in sé stessi. La difesa personale è più di un insieme di tecniche. È un modo per imparare a gestire situazioni di pericolo con lucidità e determinazione».

L’evento è gratuito ed è aperto a donne, uomini e ragazzi a partire dagli 11 anni, di qualunque livello di esperienza. È consigliata la prenotazione, poiché i posti sono limitati.