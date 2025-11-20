Varese News

Un teatro per il cuore, tributo a Zucchero all’Auditorium di Somma Lombardo

Appuntamento il 22 dicembre. Obiettivo: acquistare un defibrillatore da collocare in città e sostenere la vita dell’associazione animalista Oasi del Gatto ODV

Zucchero in concerto all'Arena di Verona

22 Dicembre 2025

Una magica atmosfera natalizia avvolgerà il prossimo 22 dicembre presso il Teatro Auditorium – Oratorio San Luigi (Via Mameli 67, Somma Lombardo) dove va in scena “Un Teatro per il Cuore”, concerto solidale organizzato dalla Oasi del Gatto ODV. Obiettivo della serata: acquistare un defibrillatore da collocare in città e sostenere la vita dell’associazione animalista.

Lo spettacolo sarà incentrato su un tributo a Zucchero: una miscela di soul, gospel e tribute ai grandi successi di Zucchero. Il palco diventa non solo uno spazio musicale, ma un’occasione collettiva per fare la differenza: “Abbiamo bisogno di 250 di voi!”, recita l’appello dell’organizzazione.

Dettagli per partecipare

Data: 22 dicembre, ore 21
Luogo: Teatro Auditorium – Oratorio San Luigi, Via Mameli 67, Somma Lombardo
Costo: 20 euro
Biglietti online disponibili sui siti:

sugarlive.com

tributoazucchero.com

Biglietti cartacei disponibili dal 25 novembre

20 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

