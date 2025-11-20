Somma Lombardo
Un teatro per il cuore, tributo a Zucchero all’Auditorium di Somma Lombardo
Appuntamento il 22 dicembre. Obiettivo: acquistare un defibrillatore da collocare in città e sostenere la vita dell’associazione animalista Oasi del Gatto ODV
Una magica atmosfera natalizia avvolgerà il prossimo 22 dicembre presso il Teatro Auditorium – Oratorio San Luigi (Via Mameli 67, Somma Lombardo) dove va in scena “Un Teatro per il Cuore”, concerto solidale organizzato dalla Oasi del Gatto ODV. Obiettivo della serata: acquistare un defibrillatore da collocare in città e sostenere la vita dell’associazione animalista.
Lo spettacolo sarà incentrato su un tributo a Zucchero: una miscela di soul, gospel e tribute ai grandi successi di Zucchero. Il palco diventa non solo uno spazio musicale, ma un’occasione collettiva per fare la differenza: “Abbiamo bisogno di 250 di voi!”, recita l’appello dell’organizzazione.
Dettagli per partecipare
Data: 22 dicembre, ore 21
Luogo: Teatro Auditorium – Oratorio San Luigi, Via Mameli 67, Somma Lombardo
Costo: 20 euro
Biglietti online disponibili sui siti:
Biglietti cartacei disponibili dal 25 novembre