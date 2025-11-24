“Un Tello in alto mare”, il nuovo libro per ragazzi della scrittrice di Taino Marta Trombetta

Il mondo di Tello, nato dalla fantasia dell’autrice di Taino Marta Trombetta, riparte con una nuova avventura. Un Tello in alto mare, il quinto romanzo della collana per ragazzi, accompagna i giovani lettori in un Giappone fantascientifico dove il fascino dell’Oriente si mescola alle sfide della tecnologia.

La trama

Un’avventura tra tecnologia e mistero, dal cuore del Giappone fino ai confini del mondo virtuale. Un Tello in alto mare segue la storia di Kan, un ragazzo di 16 anni che vive a Sapporo e sogna di cambiare il mondo con la tecnologia.

Insieme al suo migliore amico Akira, Kan sta lavorando a un progetto informatico che potrebbe rivoluzionare la realtà, ma quando i due ragazzi salgono su una nave mercantile per testare la loro invenzione, si ritrovano in alto mare… nel vero senso della parola!

Tra strani carichi, uomini misteriosi e segreti nascosti nelle profondità del web, Kan e Akira vengono catapultati in TelloWorld, un universo digitale popolato da intelligenze artificiali buone… e meno buone.

Un libro per scoprire il valore della curiosità e di prendere le proprie decisioni

Protagonisti curiosi, intelligenti e ironici affrontano mondi virtuali, robot e misteri tecnologici, costruendo pagina dopo pagina un romanzo capace di far sognare e riflettere.

Un Tello in alto mare è un libro che racconta ai ragazzi l’importanza della curiosità, dei valori e delle scelte che possono cambiare il futuro. Un viaggio tra reale e virtuale, dove solo l’amicizia può salvare il mondo.